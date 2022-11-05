Киев внес немецкого политика в «список террористов» за призыв к прекращению огня

05 ноября 2022 в 21:47 Размер текста - 17 +

Немецкий политик призывал прекратить конфликт РФ и Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинское правительство внесло в «список террористов» председателя фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольфа Мютцениха за его призывы к прекращению огня. Об этом он сообщил на съезде партии в Берлине. «Я раздражен тем, что украинское правительство внесло меня в список террористов на том основании, что я выступаю за прекращение огня или за возможность дальнейших дипломатических шагов через местное прекращение огня», — цитирует DPA Мютцениха. Он заявил, что получал угрозы. По его словам, по такому принципу в этот список должны включить генсека ООН Антониу Гутерриша. Издание отмечает, что правительство Украины не подтвердило информацию о внесении в список террористов. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В первые несколько месяцев конфликта делегации проводили переговоры, но не пришли к решению по урегулированию ситуации. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. При этом президент РФ выражал готовность к обсуждению. Путину не о чем разговаривать с Зеленским, потому что с украинским лидером должны говорить следователи, как с военным преступником, цитирует РАПСИ адвоката Дмитрия Аграновского.

Украинское правительство внесло в «список террористов» председателя фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольфа Мютцениха за его призывы к прекращению огня. Об этом он сообщил на съезде партии в Берлине. «Я раздражен тем, что украинское правительство внесло меня в список террористов на том основании, что я выступаю за прекращение огня или за возможность дальнейших дипломатических шагов через местное прекращение огня», — цитирует DPA Мютцениха. Он заявил, что получал угрозы. По его словам, по такому принципу в этот список должны включить генсека ООН Антониу Гутерриша. Издание отмечает, что правительство Украины не подтвердило информацию о внесении в список террористов. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В первые несколько месяцев конфликта делегации проводили переговоры, но не пришли к решению по урегулированию ситуации. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. При этом президент РФ выражал готовность к обсуждению. Путину не о чем разговаривать с Зеленским, потому что с украинским лидером должны говорить следователи, как с военным преступником, цитирует РАПСИ адвоката Дмитрия Аграновского.