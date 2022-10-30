30 октября 2022

Мобилизованный блогер из ХМАО продолжает получать зарплату в «Лукойле»

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, лукойл, цистерна с топливом, топливозаправщик
Блогер сообщил, что получил аванс за следующий месяц Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В ХМАО компания «Лукойл» продолжает платить заработную плату своим сотрудникам. Об этом заявил мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул на своей странице «ВКонтакте».

«Работодатель [компания „Лукойл“], несмотря на то что не обязан, решил мобилизованным с его предприятий выплачивать зарплату. Этот щедрый шаг оценен всеми работниками, ушедшими защищать Родину. Спасибо», — сообщил Крецул.

Как заявил Крецул, на днях он получил от работодателя аванс за следующий месяц работы. Автор поста сейчас находится в военной части, где проходит боевое слаживание с другими мобилизованными. Несколько десятков пользователей оценили поступок работодателя похвальными отзывами. «Респект работодателю. Это прям редчайшее, исключительной человечности распоряжение!» — пишет Татьяна Реус.

Уточнить информацию о выплате заработной платы мобилизованным по телефону в пресс-службе компании «Лукойл» журналисту URA.RU не удалось. В адрес компании направлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул рассказал, чего не стоит брать в учебку. Мужчина составил список вещей, которые, по его мнению, будут только мешать на полигоне.

О частичной мобилизации в стране Владимир Путин объявил 21 сентября. Президент России уточнил, что по мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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В ХМАО компания «Лукойл» продолжает платить заработную плату своим сотрудникам. Об этом заявил мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул на своей странице «ВКонтакте». «Работодатель [компания „Лукойл“], несмотря на то что не обязан, решил мобилизованным с его предприятий выплачивать зарплату. Этот щедрый шаг оценен всеми работниками, ушедшими защищать Родину. Спасибо», — сообщил Крецул. Как заявил Крецул, на днях он получил от работодателя аванс за следующий месяц работы. Автор поста сейчас находится в военной части, где проходит боевое слаживание с другими мобилизованными. Несколько десятков пользователей оценили поступок работодателя похвальными отзывами. «Респект работодателю. Это прям редчайшее, исключительной человечности распоряжение!» — пишет Татьяна Реус. Уточнить информацию о выплате заработной платы мобилизованным по телефону в пресс-службе компании «Лукойл» журналисту URA.RU не удалось. В адрес компании направлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул рассказал, чего не стоит брать в учебку. Мужчина составил список вещей, которые, по его мнению, будут только мешать на полигоне. О частичной мобилизации в стране Владимир Путин объявил 21 сентября. Президент России уточнил, что по мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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