04 ноября 2022
03 ноября 2022

В ЯНАО столкнулись иномарка, грейдер и полицейский автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Иномарка врезалась в полицейский автомобиль и грейдер (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулись Lexus, грейдер и полицейский автомобиль. Об аварии сообщается в telegram-канале «Сова сказала».

«Магистральная, район новой развязки. Lexus догнал ППС, а потом и грейдер. Собственные источники сообщают, что водитель Lexusa был не очень трезвый в момент ДТП», — отмечается в сообщении.

В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что на дороге около Ноябрьска (ЯНАО) «Лада Приора» врезалась в автомобиль Toyota Corolla. Данных о пострадавших нет.

Очевидцы сообщили, что водитель иномарки был в нетрезвом состоянии
В ДТП пострадал полицейский автомобиль

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В Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулись Lexus, грейдер и полицейский автомобиль. Об аварии сообщается в telegram-канале «Сова сказала». «Магистральная, район новой развязки. Lexus догнал ППС, а потом и грейдер. Собственные источники сообщают, что водитель Lexusa был не очень трезвый в момент ДТП», — отмечается в сообщении. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что на дороге около Ноябрьска (ЯНАО) «Лада Приора» врезалась в автомобиль Toyota Corolla. Данных о пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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