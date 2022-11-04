Иномарка врезалась в полицейский автомобиль и грейдер (фото из архива)
В Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулись Lexus, грейдер и полицейский автомобиль. Об аварии сообщается в telegram-канале «Сова сказала».
«Магистральная, район новой развязки. Lexus догнал ППС, а потом и грейдер. Собственные источники сообщают, что водитель Lexusa был не очень трезвый в момент ДТП», — отмечается в сообщении.
В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что на дороге около Ноябрьска (ЯНАО) «Лада Приора» врезалась в автомобиль Toyota Corolla. Данных о пострадавших нет.
Очевидцы сообщили, что водитель иномарки был в нетрезвом состоянии
В ДТП пострадал полицейский автомобиль
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