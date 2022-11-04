В ЯНАО столкнулись иномарка, грейдер и полицейский автомобиль. Фото

05 ноября 2022 в 23:49 Размер текста - 17 +

Иномарка врезалась в полицейский автомобиль и грейдер (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулись Lexus, грейдер и полицейский автомобиль. Об аварии сообщается в telegram-канале «Сова сказала». «Магистральная, район новой развязки. Lexus догнал ППС, а потом и грейдер. Собственные источники сообщают, что водитель Lexusa был не очень трезвый в момент ДТП», — отмечается в сообщении. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что на дороге около Ноябрьска (ЯНАО) «Лада Приора» врезалась в автомобиль Toyota Corolla. Данных о пострадавших нет. Очевидцы сообщили, что водитель иномарки был в нетрезвом состоянии Тelegram-канал «Сова сказала» В ДТП пострадал полицейский автомобиль Тelegram-канал «Сова сказала»

В Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулись Lexus, грейдер и полицейский автомобиль. Об аварии сообщается в telegram-канале «Сова сказала». «Магистральная, район новой развязки. Lexus догнал ППС, а потом и грейдер. Собственные источники сообщают, что водитель Lexusa был не очень трезвый в момент ДТП», — отмечается в сообщении. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что на дороге около Ноябрьска (ЯНАО) «Лада Приора» врезалась в автомобиль Toyota Corolla. Данных о пострадавших нет.