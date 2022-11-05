В Нефтеюганске (ХМАО) местные жители устроили драку на улице в 13-м микрорайоне. Информация опубликована в группе «ЧП Юганск» в соцсети «ВКонтакте».
«Драка в 13-м микрорайоне, недалеко от магазина „Каприз“, время 21:05. А ведь мимо ходят дети и женщины! Безобразие!» — написал анонимный автор.
«Мужики за себя постояли, красавчики», — прокомментировала видео Екатерина Грицаюк. «Если ходят мимо люди, неужели нельзя вызвать полицию. Даже тому человеку, который это все снимает», — поделилась пользователь Anna Anna.
В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что в Нижневартовске (ХМАО) двое местных жителей подрались возле подъезда жилого дома. Очевидец снял драку на видео и выложил в соцсети.
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