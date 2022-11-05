В Нефтеюганске местные жители устроили уличную драку. Видео

06 ноября 2022 в 00:57 Размер текста - 17 +

Жители Нефтеюганска подрались на улице в 13-м микрорайоне (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) местные жители устроили драку на улице в 13-м микрорайоне. Информация опубликована в группе «ЧП Юганск» в соцсети «ВКонтакте». «Драка в 13-м микрорайоне, недалеко от магазина „Каприз“, время 21:05. А ведь мимо ходят дети и женщины! Безобразие!» — написал анонимный автор. «Мужики за себя постояли, красавчики», — прокомментировала видео Екатерина Грицаюк. «Если ходят мимо люди, неужели нельзя вызвать полицию. Даже тому человеку, который это все снимает», — поделилась пользователь Anna Anna. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Нижневартовске (ХМАО) двое местных жителей подрались возле подъезда жилого дома. Очевидец снял драку на видео и выложил в соцсети.

В Нефтеюганске (ХМАО) местные жители устроили драку на улице в 13-м микрорайоне. Информация опубликована в группе «ЧП Юганск» в соцсети «ВКонтакте». «Драка в 13-м микрорайоне, недалеко от магазина „Каприз“, время 21:05. А ведь мимо ходят дети и женщины! Безобразие!» — написал анонимный автор. «Мужики за себя постояли, красавчики», — прокомментировала видео Екатерина Грицаюк. «Если ходят мимо люди, неужели нельзя вызвать полицию. Даже тому человеку, который это все снимает», — поделилась пользователь Anna Anna. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Нижневартовске (ХМАО) двое местных жителей подрались возле подъезда жилого дома. Очевидец снял драку на видео и выложил в соцсети.