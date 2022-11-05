05 ноября 2022
04 ноября 2022

В Нефтеюганске местные жители устроили уличную драку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Жители Нефтеюганска подрались на улице в 13-м микрорайоне (фото из архива) Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) местные жители устроили драку на улице в 13-м микрорайоне. Информация опубликована в группе «ЧП Юганск» в соцсети «ВКонтакте».

«Драка в 13-м микрорайоне, недалеко от магазина „Каприз“, время 21:05. А ведь мимо ходят дети и женщины! Безобразие!» — написал анонимный автор.

«Мужики за себя постояли, красавчики», — прокомментировала видео Екатерина Грицаюк. «Если ходят мимо люди, неужели нельзя вызвать полицию. Даже тому человеку, который это все снимает», — поделилась пользователь Anna Anna.

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске (ХМАО) двое местных жителей подрались возле подъезда жилого дома. Очевидец снял драку на видео и выложил в соцсети.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

В Нефтеюганске (ХМАО) местные жители устроили драку на улице в 13-м микрорайоне. Информация опубликована в группе «ЧП Юганск» в соцсети «ВКонтакте». «Драка в 13-м микрорайоне, недалеко от магазина „Каприз“, время 21:05. А ведь мимо ходят дети и женщины! Безобразие!» — написал анонимный автор. «Мужики за себя постояли, красавчики», — прокомментировала видео Екатерина Грицаюк. «Если ходят мимо люди, неужели нельзя вызвать полицию. Даже тому человеку, который это все снимает», — поделилась пользователь Anna Anna. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Нижневартовске (ХМАО) двое местных жителей подрались возле подъезда жилого дома. Очевидец снял драку на видео и выложил в соцсети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...