26 октября 2022

В ХМАО драка во дворе жилого дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
В Нижневартовске драка возле жилого дома Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) двое местных жителей подрались возле подъезда жилого дома. Очевидец снял драку на видео и выложил в социальной сети «Вконтакте».

«Драка, 15 микрорайон. В желтой кофте был не прав — вот итог», — говорится в сообщении.

В комментариях пользователи начали обсуждать данный инцидент. Один из них назвал участников драки зверями и предложил им свою силу использовать в нужном русле: «Звери. Идите на фронт. Как раз там нужна сила и помощь ребятам, чем машите своими клешнями не на жизнь, а на смерть. Смотреть страшно».

В пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое два человека пострадали в массовой драке. Причиной стало то, что кто-то кому-то поцарапал машину.

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В Нижневартовске (ХМАО) двое местных жителей подрались возле подъезда жилого дома. Очевидец снял драку на видео и выложил в социальной сети «Вконтакте». «Драка, 15 микрорайон. В желтой кофте был не прав — вот итог», — говорится в сообщении. В комментариях пользователи начали обсуждать данный инцидент. Один из них назвал участников драки зверями и предложил им свою силу использовать в нужном русле: «Звери. Идите на фронт. Как раз там нужна сила и помощь ребятам, чем машите своими клешнями не на жизнь, а на смерть. Смотреть страшно». В пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое два человека пострадали в массовой драке. Причиной стало то, что кто-то кому-то поцарапал машину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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