В ХМАО драка во дворе жилого дома

27 октября 2022 в 03:35 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске драка возле жилого дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) двое местных жителей подрались возле подъезда жилого дома. Очевидец снял драку на видео и выложил в социальной сети «Вконтакте». «Драка, 15 микрорайон. В желтой кофте был не прав — вот итог», — говорится в сообщении. В комментариях пользователи начали обсуждать данный инцидент. Один из них назвал участников драки зверями и предложил им свою силу использовать в нужном русле: «Звери. Идите на фронт. Как раз там нужна сила и помощь ребятам, чем машите своими клешнями не на жизнь, а на смерть. Смотреть страшно». В пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое два человека пострадали в массовой драке. Причиной стало то, что кто-то кому-то поцарапал машину.

В Нижневартовске (ХМАО) двое местных жителей подрались возле подъезда жилого дома. Очевидец снял драку на видео и выложил в социальной сети «Вконтакте». «Драка, 15 микрорайон. В желтой кофте был не прав — вот итог», — говорится в сообщении. В комментариях пользователи начали обсуждать данный инцидент. Один из них назвал участников драки зверями и предложил им свою силу использовать в нужном русле: «Звери. Идите на фронт. Как раз там нужна сила и помощь ребятам, чем машите своими клешнями не на жизнь, а на смерть. Смотреть страшно». В пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое два человека пострадали в массовой драке. Причиной стало то, что кто-то кому-то поцарапал машину.