05 ноября 2022
04 ноября 2022

В поселке ХМАО волки напали на собаку

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для диких животных и птиц Карена Даллакяна
Местный житель рекомендует прятать собак от волков в вольерах (фото из архива) Фото:

В поселке Пионерский Советского района (ХМАО) волки напали на собаку. Пост об этом опубликован в соцсетях.

«Жители крайних улиц: Заводская, Солнечная, Кедровая, к поселку вышли волки, предположительно в количестве трех штук. Одну собаку утащили на Солнечной. Если ваши собаки бегают, то лучше закройте в вольеры, с цепей они умеют снимать!» — написал Рамиль Шагвалеев в группе «#ПвП» (Подслушано пгт. Пионерский ХМАО) в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас опять паника начнется на все ХМАО, как будто пришельцы прилетели», — прокомментировала Светлана Силкина. «Я за свою собаку сам волка загрызу», — поделился Андрей Смирнов.

В администрацию поселка направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что в поселке Березово (ХМАО) жители боятся отпускать детей в школы из-за волка, который уже загрыз несколько собак. При этом на окраине поселка, где охотится хищник, не ходит общественный транспорт и жителям приходится возвращаться домой пешком.

Автор поста приложил фотографию следов

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В поселке Пионерский Советского района (ХМАО) волки напали на собаку. Пост об этом опубликован в соцсетях. «Жители крайних улиц: Заводская, Солнечная, Кедровая, к поселку вышли волки, предположительно в количестве трех штук. Одну собаку утащили на Солнечной. Если ваши собаки бегают, то лучше закройте в вольеры, с цепей они умеют снимать!» — написал Рамиль Шагвалеев в группе «#ПвП» (Подслушано пгт. Пионерский ХМАО) в соцсети «ВКонтакте». «Сейчас опять паника начнется на все ХМАО, как будто пришельцы прилетели», — прокомментировала Светлана Силкина. «Я за свою собаку сам волка загрызу», — поделился Андрей Смирнов. В администрацию поселка направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в поселке Березово (ХМАО) жители боятся отпускать детей в школы из-за волка, который уже загрыз несколько собак. При этом на окраине поселка, где охотится хищник, не ходит общественный транспорт и жителям приходится возвращаться домой пешком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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