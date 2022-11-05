В поселке ХМАО волки напали на собаку

В поселке Пионерский Советского района (ХМАО) волки напали на собаку. Пост об этом опубликован в соцсетях.
«Жители крайних улиц: Заводская, Солнечная, Кедровая, к поселку вышли волки, предположительно в количестве трех штук. Одну собаку утащили на Солнечной. Если ваши собаки бегают, то лучше закройте в вольеры, с цепей они умеют снимать!» — написал Рамиль Шагвалеев в группе «#ПвП» (Подслушано пгт. Пионерский ХМАО) в соцсети «ВКонтакте».
«Сейчас опять паника начнется на все ХМАО, как будто пришельцы прилетели», — прокомментировала Светлана Силкина. «Я за свою собаку сам волка загрызу», — поделился Андрей Смирнов.
В администрацию поселка направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что в поселке Березово (ХМАО) жители боятся отпускать детей в школы из-за волка, который уже загрыз несколько собак. При этом на окраине поселка, где охотится хищник, не ходит общественный транспорт и жителям приходится возвращаться домой пешком.
В поселке Пионерский Советского района (ХМАО) волки напали на собаку. Пост об этом опубликован в соцсетях. «Жители крайних улиц: Заводская, Солнечная, Кедровая, к поселку вышли волки, предположительно в количестве трех штук. Одну собаку утащили на Солнечной. Если ваши собаки бегают, то лучше закройте в вольеры, с цепей они умеют снимать!» — написал Рамиль Шагвалеев в группе «#ПвП» (Подслушано пгт. Пионерский ХМАО) в соцсети «ВКонтакте». «Сейчас опять паника начнется на все ХМАО, как будто пришельцы прилетели», — прокомментировала Светлана Силкина. «Я за свою собаку сам волка загрызу», — поделился Андрей Смирнов. В администрацию поселка направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в поселке Березово (ХМАО) жители боятся отпускать детей в школы из-за волка, который уже загрыз несколько собак. При этом на окраине поселка, где охотится хищник, не ходит общественный транспорт и жителям приходится возвращаться домой пешком.