05 ноября 2022
04 ноября 2022

В Нижнем Тагиле пропал 49-летний мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний раз мужчину видели 25 октября Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пропал 49-летний Вячеслав Сучков. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного движения «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 172 сантиметра, нормальное телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Одежда — неизвестно», — сообщают поисковики.

Последний раз мужчину видели 25 октября. Если вы видели Вячеслава или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (952) 753-68-83.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пропал 49-летний Вячеслав Сучков. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного движения «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 172 сантиметра, нормальное телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Одежда — неизвестно», — сообщают поисковики. Последний раз мужчину видели 25 октября. Если вы видели Вячеслава или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (952) 753-68-83.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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