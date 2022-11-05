Последний раз мужчину видели 25 октября
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пропал 49-летний Вячеслав Сучков. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного движения «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 172 сантиметра, нормальное телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Одежда — неизвестно», — сообщают поисковики.
Последний раз мужчину видели 25 октября. Если вы видели Вячеслава или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (952) 753-68-83.
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