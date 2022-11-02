02 ноября 2022
01 ноября 2022

Жительница ЯНАО зарезала собутыльника

© Служба новостей «URA.RU»
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43-летняя жительница Губкинского предстанет перед судом Фото:

В городе Губкинском (ЯНАО) местную жительницу обвиняют в убийстве мужчины. Об этом сообщили в следственном комитете России по ЯНАО.

«По данным следствия, 12 августа 2022 года в городе Губкинский 43-летняя местная жительница, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры внезапно нанесла удар ножом в область грудной клетки своему 60-летнему гостю», — сообщается в комитете. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Отмечается, что на следующий день после происшествия, не увидев признаков жизни у мужчины, обвиняемая рассказала об инциденте своим родственникам. В ходе следствия женщина находилась под стражей. Уголовное дело было направлено в суд.

Ранее URA.RU рассказывало, что мужчина из Салехарда предстанет перед судом за убийство совершенное в 2013 году. Находясь в алкогольном опьянении, обвиняемый избил потерпевшего и в дальнейшем перекрыл доступ воздуха.

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В городе Губкинском (ЯНАО) местную жительницу обвиняют в убийстве мужчины. Об этом сообщили в следственном комитете России по ЯНАО. «По данным следствия, 12 августа 2022 года в городе Губкинский 43-летняя местная жительница, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры внезапно нанесла удар ножом в область грудной клетки своему 60-летнему гостю», — сообщается в комитете. Потерпевший скончался на месте происшествия. Отмечается, что на следующий день после происшествия, не увидев признаков жизни у мужчины, обвиняемая рассказала об инциденте своим родственникам. В ходе следствия женщина находилась под стражей. Уголовное дело было направлено в суд. Ранее URA.RU рассказывало, что мужчина из Салехарда предстанет перед судом за убийство совершенное в 2013 году. Находясь в алкогольном опьянении, обвиняемый избил потерпевшего и в дальнейшем перекрыл доступ воздуха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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