Жительница ЯНАО зарезала собутыльника

43-летняя жительница Губкинского предстанет перед судом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В городе Губкинском (ЯНАО) местную жительницу обвиняют в убийстве мужчины. Об этом сообщили в следственном комитете России по ЯНАО.

«По данным следствия, 12 августа 2022 года в городе Губкинский 43-летняя местная жительница, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры внезапно нанесла удар ножом в область грудной клетки своему 60-летнему гостю», — сообщается в комитете. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Отмечается, что на следующий день после происшествия, не увидев признаков жизни у мужчины, обвиняемая рассказала об инциденте своим родственникам. В ходе следствия женщина находилась под стражей. Уголовное дело было направлено в суд.

Ранее URA.RU рассказывало, что мужчина из Салехарда предстанет перед судом за убийство совершенное в 2013 году. Находясь в алкогольном опьянении, обвиняемый избил потерпевшего и в дальнейшем перекрыл доступ воздуха.