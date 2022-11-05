Тюменка обратилась в полицию после того, как устала три дня общаться с мошенниками

В Тюменской области женщина обратилась в полицию с жалобой на мошенников, которые пытались выманить у нее 500 тысяч рублей. Перед этим она три дня общалась с ними по телефону. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.
«Женщина рассказала, что ее в течение трех дней донимали телефонные мошенники, которые регулярно звонили ей с различных номеров и заявляли, что кто-то оформил на ее имя кредит в размере более пятисот тысяч. Аферисты убеждали тюменку переоформить кредит на свое имя и перевести деньги на указанный ими „безопасный счет“. Устав от постоянных звонков, гражданка обратилась в полицию», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, которое регулируется частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». На данный момент мошенников не поймали, их личности устанавливаются. Там также порекомендовали не продолжать общение в подобных ситуациях, а обращаться в правоохранительные органы.
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