05 ноября 2022
04 ноября 2022
03 ноября 2022

Тюменка обратилась в полицию после того, как устала три дня общаться с мошенниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, мошенник, разговор по телефону, телефонный разговор, вымогательство, вымогатель
Мошенники три дня общались с женщиной по телефону Фото:

В Тюменской области женщина обратилась в полицию с жалобой на мошенников, которые пытались выманить у нее 500 тысяч рублей. Перед этим она три дня общалась с ними по телефону. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

«Женщина рассказала, что ее в течение трех дней донимали телефонные мошенники, которые регулярно звонили ей с различных номеров и заявляли, что кто-то оформил на ее имя кредит в размере более пятисот тысяч. Аферисты убеждали тюменку переоформить кредит на свое имя и перевести деньги на указанный ими „безопасный счет“. Устав от постоянных звонков, гражданка обратилась в полицию», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, которое регулируется частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». На данный момент мошенников не поймали, их личности устанавливаются. Там также порекомендовали не продолжать общение в подобных ситуациях, а обращаться в правоохранительные органы.

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В Тюменской области женщина обратилась в полицию с жалобой на мошенников, которые пытались выманить у нее 500 тысяч рублей. Перед этим она три дня общалась с ними по телефону. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по региону. «Женщина рассказала, что ее в течение трех дней донимали телефонные мошенники, которые регулярно звонили ей с различных номеров и заявляли, что кто-то оформил на ее имя кредит в размере более пятисот тысяч. Аферисты убеждали тюменку переоформить кредит на свое имя и перевести деньги на указанный ими „безопасный счет“. Устав от постоянных звонков, гражданка обратилась в полицию», — сообщили в пресс-службе ведомства. В полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, которое регулируется частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». На данный момент мошенников не поймали, их личности устанавливаются. Там также порекомендовали не продолжать общение в подобных ситуациях, а обращаться в правоохранительные органы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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