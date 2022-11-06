Киев атакует Запорожскую АЭС

Запорожская АЭС вновь была атакована ВСУ, уточнили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 15 крупнокалиберных снарядов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВСУ выпустили по Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, 15 крупнокалиберных снарядов», — уточнили в ведомстве в ходе брифинга. При этом подчеркивается, что Киев продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.