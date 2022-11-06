Киев атакует Запорожскую АЭС

06 ноября 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Запорожская АЭС вновь была атакована ВСУ, уточнили в Минобороны РФ Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 15 крупнокалиберных снарядов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВСУ выпустили по Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, 15 крупнокалиберных снарядов», — уточнили в ведомстве в ходе брифинга. При этом подчеркивается, что Киев продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 15 крупнокалиберных снарядов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВСУ выпустили по Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, 15 крупнокалиберных снарядов», — уточнили в ведомстве в ходе брифинга. При этом подчеркивается, что Киев продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.