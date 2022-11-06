Киев атакует Запорожскую АЭС

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Город Энергодар и Запорожская АЭС., запорожская аэс
Запорожская АЭС вновь была атакована ВСУ, уточнили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 15 крупнокалиберных снарядов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВСУ выпустили по Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, 15 крупнокалиберных снарядов», — уточнили в ведомстве в ходе брифинга. При этом подчеркивается, что Киев продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 15 крупнокалиберных снарядов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВСУ выпустили по Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, 15 крупнокалиберных снарядов», — уточнили в ведомстве в ходе брифинга. При этом подчеркивается, что Киев продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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