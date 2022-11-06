Член совета при Минэнерго РФ Тетельмин оценил последствия обстрела Каховской ГЭС

Член совета при Минэнерго РФ Тетельмин: через Каховскую ГЭС не смогут ходить суда

06 ноября 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

Нарушена транспортная система через Каховскую ГЭС, сказал Владимир Тетельман (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Через Каховскую гидроэлектростанцию, которую ВСУ обстреляли ракетами HIMARS, не смогут проходить суда. Об этом URA.RU сообщил доктор технических наук, член Общественного совета Министерства энергетики РФ Владимир Тетельмин. Он также отметил, что из-за постоянного огня ВСУ на Херсонском направлении остается риск еще более серьезных последствий. «Транспортная система нарушена для прохождения судов. Они пропускаться через шлюз уже не смогут. Ни верхний бьеф, ни нижний, ни по течению, ни против течения», — сказал Владимир Тетельмин. Он подчеркнул, что удары по ГЭС пока не привели к затоплению территорий. «Если бы была разрушена дамба даже не вся, а какая-то часть ее, то тогда бы вода пошла с переливом через ее гребень, тогда бы последствия были очень тяжелыми. А в данном случае разрушен только шлюз. Какая степень разрушения, трудно сказать, но это не является чем-то опасным для нижнего бьефа, для того пространства, которое ниже по течению. Там не будет большой волны, наводнения, разрушений водяным валом», — отметил Член совета при Минэнерго РФ. Каховская ГЭС неоднократно подвергалась обстрелам ВСУ. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подчеркивал, что существует опасность затопления региона из-за готовящегося ракетного удара по плотине. В целом в Херсонской области складывается тяжелая ситуация. Президент РФ Владимир Путин призвал всех жителей Херсона эвакуироваться из зоны боевых действий. Утром 6 ноября ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС ракетами HIMARS. Один из снарядов попал в шлюз.

Через Каховскую гидроэлектростанцию, которую ВСУ обстреляли ракетами HIMARS, не смогут проходить суда. Об этом URA.RU сообщил доктор технических наук, член Общественного совета Министерства энергетики РФ Владимир Тетельмин. Он также отметил, что из-за постоянного огня ВСУ на Херсонском направлении остается риск еще более серьезных последствий. «Транспортная система нарушена для прохождения судов. Они пропускаться через шлюз уже не смогут. Ни верхний бьеф, ни нижний, ни по течению, ни против течения», — сказал Владимир Тетельмин. Он подчеркнул, что удары по ГЭС пока не привели к затоплению территорий. «Если бы была разрушена дамба даже не вся, а какая-то часть ее, то тогда бы вода пошла с переливом через ее гребень, тогда бы последствия были очень тяжелыми. А в данном случае разрушен только шлюз. Какая степень разрушения, трудно сказать, но это не является чем-то опасным для нижнего бьефа, для того пространства, которое ниже по течению. Там не будет большой волны, наводнения, разрушений водяным валом», — отметил Член совета при Минэнерго РФ. Каховская ГЭС неоднократно подвергалась обстрелам ВСУ. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подчеркивал, что существует опасность затопления региона из-за готовящегося ракетного удара по плотине. В целом в Херсонской области складывается тяжелая ситуация. Президент РФ Владимир Путин призвал всех жителей Херсона эвакуироваться из зоны боевых действий. Утром 6 ноября ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС ракетами HIMARS. Один из снарядов попал в шлюз.