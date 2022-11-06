Депутат, владеющий зданием сгоревшего клуба в Костроме, отрицает свою вину

06 ноября 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Владелец здания, где находился клуб, отрицает вину в пожаре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Владелец здания в Костроме, где находился сгоревший клуб «Полигон», депутат костромской облдумы Ихтияр Мирзоев заявил, что сдавал помещения в аренду. Он отметил, что никакого отношения к деятельности фирмы «Империя», организовавшей работу заведения, не имеет. Как сообщают «Известия», депутат заявил, что часть здания была сдана «Империи», учредителем которой является Ирина Смирнова, а директором Наталья Беленгова. По словам Мирзоева, с ними он поддерживал только деловые отношения. Кроме того, опираясь на свои данные, владелец здания утверждает, что электропроводка в сгоревшем клубе была установлена арендатором, который занимался договорами по охране развлекательного центра, в который входит ночной клуб. Ночью 5 ноября произошел пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Сообщалось, что причиной пожара могла стать пиротехника. Один из посетителей выстрелил из ракетницы, отчего загорелись декоративные конструкции на потолке. Площадь возгорания составила 3500 квадратных метров. В пожаре погибли, по предварительным данным, 15 человек, еще четверо получили ранения.

Владелец здания в Костроме, где находился сгоревший клуб «Полигон», депутат костромской облдумы Ихтияр Мирзоев заявил, что сдавал помещения в аренду. Он отметил, что никакого отношения к деятельности фирмы «Империя», организовавшей работу заведения, не имеет. Как сообщают «Известия», депутат заявил, что часть здания была сдана «Империи», учредителем которой является Ирина Смирнова, а директором Наталья Беленгова. По словам Мирзоева, с ними он поддерживал только деловые отношения. Кроме того, опираясь на свои данные, владелец здания утверждает, что электропроводка в сгоревшем клубе была установлена арендатором, который занимался договорами по охране развлекательного центра, в который входит ночной клуб. Ночью 5 ноября произошел пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Сообщалось, что причиной пожара могла стать пиротехника. Один из посетителей выстрелил из ракетницы, отчего загорелись декоративные конструкции на потолке. Площадь возгорания составила 3500 квадратных метров. В пожаре погибли, по предварительным данным, 15 человек, еще четверо получили ранения.