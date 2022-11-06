Кадыров рассказал об участии своей мамы в спецоперации

Мама главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани регулярно помогает военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации. Об этом рассказал ее сын.
«Я выражаю искреннюю благодарность моей любимой маме, президенту РОФ (Региональный общественный фонд — прим. URA.RU) Аймани Несиевне за помощь, которую она регулярно оказывает нашим воинам! Под ее руководством Фонд постоянно уделяет самое пристальное внимание нуждам воинских подразделений», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Он также рассказал о помощи для военнослужащих от своего племянника Идриса Черхигова. «Мой дорогой племянник, начальник Управления ГИБДД МВД по ЧР Идрис Черхигов, во главе делегации посетил место дислокации батальона „Восток-Ахмат“ МО РФ. Идрис передал военнослужащим подразделения продовольственную и техническую помощь, включая коптеры и тепловизоры», — сообщил глава Чечни. Он уточнил, что груз организовал РОФ, который курирует его мама.
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Мама главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани регулярно помогает военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации. Об этом рассказал ее сын. «Я выражаю искреннюю благодарность моей любимой маме, президенту РОФ (Региональный общественный фонд — прим. URA.RU) Аймани Несиевне за помощь, которую она регулярно оказывает нашим воинам! Под ее руководством Фонд постоянно уделяет самое пристальное внимание нуждам воинских подразделений», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он также рассказал о помощи для военнослужащих от своего племянника Идриса Черхигова. «Мой дорогой племянник, начальник Управления ГИБДД МВД по ЧР Идрис Черхигов, во главе делегации посетил место дислокации батальона „Восток-Ахмат“ МО РФ. Идрис передал военнослужащим подразделения продовольственную и техническую помощь, включая коптеры и тепловизоры», — сообщил глава Чечни. Он уточнил, что груз организовал РОФ, который курирует его мама.