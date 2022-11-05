Свердловская ГРЭС не планирует сокращение сотрудников после продажи доли Enel

06 ноября 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

ГРЭС сохранит рабочие места сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Среднеуральская (Свердловская область) ГРЭС не намерена сокращать штат после продажи итальянским энергоконцерном Enel, владеющим станцией, доли в компании «Лукойлу» и фонду «Газпромбанк — Фрезия», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО «Энел Россия». «ГРЭС продолжит работать в штатном режиме и нести нагрузку в соответствии с запросами со стороны системного оператора. В настоящее время планы ПАО „Энел Россия“ не предусматривают изменение численности персонала в сторону уменьшения, учитывая текущее положение на рынке, принято решение сохранить все рабочие места», — рассказали в Enel. Сделка по покупке акций компании «Энел Россия» «Лукойлом» и Газпромбанком-Фрезия» была одобрена президентом России Владимиром Путиным. Среднеуральская ГРЭС — один из крупнейших генераторов тепла в энергосистеме Свердловской области, на долю станции приходится около 30% тепловой энергии и горячего водоснабжения, потребляемых Екатеринбургом, и порядка 100% потребностей близлежащих городов Верхняя Пышма и Среднеуральск. Ранее URA.RU сообщало о намерении концерна ENEL продать тепловую станцию в Среднеуральске. Об этом заявлял генеральный директор концерна Франческо Стараче.

Среднеуральская (Свердловская область) ГРЭС не намерена сокращать штат после продажи итальянским энергоконцерном Enel, владеющим станцией, доли в компании «Лукойлу» и фонду «Газпромбанк — Фрезия», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО «Энел Россия». «ГРЭС продолжит работать в штатном режиме и нести нагрузку в соответствии с запросами со стороны системного оператора. В настоящее время планы ПАО „Энел Россия“ не предусматривают изменение численности персонала в сторону уменьшения, учитывая текущее положение на рынке, принято решение сохранить все рабочие места», — рассказали в Enel. Сделка по покупке акций компании «Энел Россия» «Лукойлом» и Газпромбанком-Фрезия» была одобрена президентом России Владимиром Путиным. Среднеуральская ГРЭС — один из крупнейших генераторов тепла в энергосистеме Свердловской области, на долю станции приходится около 30% тепловой энергии и горячего водоснабжения, потребляемых Екатеринбургом, и порядка 100% потребностей близлежащих городов Верхняя Пышма и Среднеуральск. Ранее URA.RU сообщало о намерении концерна ENEL продать тепловую станцию в Среднеуральске. Об этом заявлял генеральный директор концерна Франческо Стараче.