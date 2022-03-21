Владелец Среднеуральской ГРЭС продает активы в России

Enel планируент покинуть российский рынок в ближайшие месяцы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Итальянский концерн Enel намерен продать тепловые станции в России, среди которых — Среднеуральская ГРЭС в Свердловской области. О намерениях компании уйти с российского рынка завил генеральный директор концерна Франческо Стараче в эфире Bloomberg TV.

«Мы находимся в процессе продажи тепловой генерации, это процесс, который мы начали уже давно. К сожалению, мы должны свернуть работу», — заявил он.

Глава Enel также сообщил, что компания готовится уйти из России в течение нескольких месяцев. В пресс-службе Среднеуральской ГРЭС отказались от комментариев.

Среднеуральская ГРЭС — тепловая газовая электростанция, на которую приходится около 30% тепловой энергии и горячего водоснабжения, потребляемых Екатеринбургом. Также она обеспечивает на 100% теплом и горячей водой близлежащие города — Верхнюю Пышму и Среднеуральск. Доля выработки электрической энергии СУГРЭС в энергосистеме Свердловской области составляет около 10%.

Enel владеет активами в России через ПАО «Энел Россия», зарегистрированное Екатеринбурге. Всего компании принадлежат три ГРЭС в России. Помимо Среднеуральской это Конаковская (Тверская область) и Невинномысская (Ставропольский край) электростанции. Кроме этого компании принадлежит Азовская ветряная электростанция в Ростовской области и строящаяся Кольская ВЭС в Мурманской области. Ранее в Enel входила Рефтинская ГРЭС, также расположенная в Свердловской области. В июле 2020 года компания продала ее «Сибирской генерирующей компании» (СГК) Андрея Мельниченко.

На прошлой неделе Франческо Стараче заявил, что Enel рассматривает в отношении активов в России все возможные варианты, которые сейчас доступны компании в условиях санкционных ограничений. Тогда же стало известно, что компания отказалась от одного проекта в /России — строительства ветропарка в Ставропольском крае.24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, после чего многие /Евросоюз и США ввели санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и отдельных предприятий, а многие западные компании начали массово покидать российский рынок. Президент России Владимир Путин заявлял, что эти шаги «имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами».

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