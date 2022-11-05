В Свердловской области столкнулись два автомобиля, внутри которых были дети

06 ноября 2022 в 21:18 Размер текста - 17 +

В столкнувшихся автомобилях находилось шестеро детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На улице Ленина 177, в городе Каменск-Уральский, произошло ДТП с участием двух автомобилей, в каждом из которых были дети. Один пострадавший ребенок был госпитализирован, сообщила корреспонденту URA.RU пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. «Водитель автомобиля „Лада Веста“, 1984 года рождения, при повороте налево не занял крайнее положение на проезжей части и столкнулся с автомобилем „Лада Калина“, под управлением водителя 1983 года рождения, который двигался в попутном направлении по левому ряду. В результате столкновения пострадал ребенок семи лет, находящийся в „Лада Калина“. Помимо пострадавшего ребенка, в салоне „Калины“ находились двое детей, девяти и тринадцати лет. В автомобиле „Лада Веста“ находились пятеро человек, трое из которых — дети, которые не пострадали. Пассажиры и водители в обеих машинах были пристегнуты», — комментирует пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. Автомобили были оборудованы детскими удерживающими устройствами. Стаж вождения водителя «Калины составляет 21 год, стаж водителя «Весты» 7 лет. Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Нижней Туре (Свердловская область), в котором пострадали двое взрослых и ребенок. Троих пострадавших доставили в больницу.

На улице Ленина 177, в городе Каменск-Уральский, произошло ДТП с участием двух автомобилей, в каждом из которых были дети. Один пострадавший ребенок был госпитализирован, сообщила корреспонденту URA.RU пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. «Водитель автомобиля „Лада Веста“, 1984 года рождения, при повороте налево не занял крайнее положение на проезжей части и столкнулся с автомобилем „Лада Калина“, под управлением водителя 1983 года рождения, который двигался в попутном направлении по левому ряду. В результате столкновения пострадал ребенок семи лет, находящийся в „Лада Калина“. Помимо пострадавшего ребенка, в салоне „Калины“ находились двое детей, девяти и тринадцати лет. В автомобиле „Лада Веста“ находились пятеро человек, трое из которых — дети, которые не пострадали. Пассажиры и водители в обеих машинах были пристегнуты», — комментирует пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. Автомобили были оборудованы детскими удерживающими устройствами. Стаж вождения водителя «Калины составляет 21 год, стаж водителя «Весты» 7 лет. Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Нижней Туре (Свердловская область), в котором пострадали двое взрослых и ребенок. Троих пострадавших доставили в больницу.