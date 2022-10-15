В Свердловской области в ДТП пострадали три человека. Фото, видео

16 октября 2022 в 04:00 Размер текста - 17 +

ДТП произошло 15 октября в Нижней Туре Фото: сообщество «Пропаганда БДД в Нижней Туре» в соцсети «ВКонтакте» В Нижней Туре (Свердловская область) 15 октября на улице Ленина произошла авария, в которой пострадали двое взрослых и ребенок. Об этом сообщает отдел пропаганды БДД в Нижней Туре в соцсети «ВКонтакте». «На улице Ленина В Нижней Туре возле дома №70 произошло столкновение двух иномарок. В ДТП пострадали три человека», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в 11 часов 40 минут. 50-летний водитель Renault Logan, двигаясь по улице Ленина, не соблюдал необходимый боковой интервал до автомобиля Hyundai Solaris, которым управляла 26-летняя девушка. В итоге произошло столкновение. В ДТП пострадали водитель Hyundai Solaris, пассажир — восьмилетний мальчик и пассажир Renault Logan. Всех троих доставили с больницу. Сотрудниками ГИБДД установлено, что пассажир Renault Logan не был пристегнут ремнем безопасности. За это водителя привлекли к административной ответственности. Также гаишники на месте происшествия провели замеры, процессуальные действия и осмотрели автомобили. Ранее URA.RU писало о ДТП, которое произошло возле фитнес-клуба на Уралмаше, где водитель иномарки сбил несовершеннолетнего мальчика и скрылся с места происшествия. 15-летний ребенок находится в больнице. Авария произошла на улице Ленина 15 октября Фото: сообщество «Пропаганда БДД в Нижней Туре» в соцсети «ВКонтакте» В ДТП пострадали три человека Фото: сообщество «Пропаганда БДД в Нижней Туре» в соцсети «ВКонтакте»

В Нижней Туре (Свердловская область) 15 октября на улице Ленина произошла авария, в которой пострадали двое взрослых и ребенок. Об этом сообщает отдел пропаганды БДД в Нижней Туре в соцсети «ВКонтакте». «На улице Ленина В Нижней Туре возле дома №70 произошло столкновение двух иномарок. В ДТП пострадали три человека», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в 11 часов 40 минут. 50-летний водитель Renault Logan, двигаясь по улице Ленина, не соблюдал необходимый боковой интервал до автомобиля Hyundai Solaris, которым управляла 26-летняя девушка. В итоге произошло столкновение. В ДТП пострадали водитель Hyundai Solaris, пассажир — восьмилетний мальчик и пассажир Renault Logan. Всех троих доставили с больницу. Сотрудниками ГИБДД установлено, что пассажир Renault Logan не был пристегнут ремнем безопасности. За это водителя привлекли к административной ответственности. Также гаишники на месте происшествия провели замеры, процессуальные действия и осмотрели автомобили. Ранее URA.RU писало о ДТП, которое произошло возле фитнес-клуба на Уралмаше, где водитель иномарки сбил несовершеннолетнего мальчика и скрылся с места происшествия. 15-летний ребенок находится в больнице.