Двухкомнатную квартиру в центре Тюмени продают за 58 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте агентства недвижимости «Этажи». За похожую сумму в центре Москвы можно приобрести трехкомнатную квартиру.
«Продается двухкомнатная квартира площадью 144 квадратных метров. Расположена в культурно-историческом центре Тюмени. Цена — 58 миллиона рублей», — говорится в объявлении.
Квартира расположена на втором этаже, внутри выполнен дизайнерский ремонт. На кухне установлены итальянская мебель из натурального камня и сантехника из Германии. В стоимость квартиры входит одно парковочное место, которое находится в подземном паркинге.
Трехкомнатную квартиру недалеко от Красной площади в Москве продают за меньшую сумму. «Предлагается дизайнерская квартира в 10 минутах от Красной площади. Трехкомнатная квартира площадью 90 квадратных метров продается за 50 миллионов рублей», — говорится в объявлении, опубликованном на площадке Avito.
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