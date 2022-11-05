Двушку в Тюмени продают дороже, чем трешку в центре Москвы. Фото

Квартиру в центре Тюмени продают почти за 60 миллионов рублей

06 ноября 2022 в 23:28 Размер текста - 17 +

Двухкомнатную квартиру в центре Тюмени продают за 58 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двухкомнатную квартиру в центре Тюмени продают за 58 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте агентства недвижимости «Этажи». За похожую сумму в центре Москвы можно приобрести трехкомнатную квартиру. «Продается двухкомнатная квартира площадью 144 квадратных метров. Расположена в культурно-историческом центре Тюмени. Цена — 58 миллиона рублей», — говорится в объявлении. Квартира расположена на втором этаже, внутри выполнен дизайнерский ремонт. На кухне установлены итальянская мебель из натурального камня и сантехника из Германии. В стоимость квартиры входит одно парковочное место, которое находится в подземном паркинге. Трехкомнатную квартиру недалеко от Красной площади в Москве продают за меньшую сумму. «Предлагается дизайнерская квартира в 10 минутах от Красной площади. Трехкомнатная квартира площадью 90 квадратных метров продается за 50 миллионов рублей», — говорится в объявлении, опубликованном на площадке Avito.

Двухкомнатную квартиру в центре Тюмени продают за 58 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте агентства недвижимости «Этажи». За похожую сумму в центре Москвы можно приобрести трехкомнатную квартиру. «Продается двухкомнатная квартира площадью 144 квадратных метров. Расположена в культурно-историческом центре Тюмени. Цена — 58 миллиона рублей», — говорится в объявлении. Квартира расположена на втором этаже, внутри выполнен дизайнерский ремонт. На кухне установлены итальянская мебель из натурального камня и сантехника из Германии. В стоимость квартиры входит одно парковочное место, которое находится в подземном паркинге. Трехкомнатную квартиру недалеко от Красной площади в Москве продают за меньшую сумму. «Предлагается дизайнерская квартира в 10 минутах от Красной площади. Трехкомнатная квартира площадью 90 квадратных метров продается за 50 миллионов рублей», — говорится в объявлении, опубликованном на площадке Avito.