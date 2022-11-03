Глава Нижневартовска объявил о масштабной реформе общественного транспорта

03 ноября 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Нижневартовское ПАТП-2 закупило 10 новых автобусов КАВЗ на метане Елена Антипина © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) закупили партию новых автобусов КАВЗ на метане. Глава города Дмитрий Кощенко рассказал журналисту URA.RU, что для обновления всего парка общественного транспорта в городе и перевода его на газ потребуется порядка 16 миллиардов рублей. «Для полного обновления автобусного парка городу необходимо порядка 250 автобусов. Новые автобусы на метане в три раза экономичнее и гораздо экологичнее старых, работающих на дизеле. Для полного обновления системы общественного транспорта города необходимо 5 лет и около 16 миллиардов рублей. Если решится вопрос с финансовой поддержкой округа, то мы начнем переводить город на новую маршрутную сеть уже с 1 апреля 2023 года. Город такие затраты просто не потянет», — прокомментировал Кощенко. Новые модели Курганского автобусного завода на метане уже протестировали прошлой зимой, и они показали себя лучше дизельных в сильные морозы. Один экземпляр стоит более 10 миллионов рублей. Для полной модернизации общественного транспорта в течение пяти лет современные автобусы будут закупать, а старые постепенно спишут. В 2021 году в городе провели исследование пассажирских потоков, которое выявило, что Нижневартовску стоит отказаться от маршруток и сосредоточиться на пополнении парка более вместительными автобусами. Изменения коснутся и маршрутной сети, особенно в новых микрорайонах, жители которых часто жалуются в мэрию на проблемы транспортной доступности. Вопрос доставки топлива уже решен. «В Нижневартовске уже запустили газовую заправку, которая пользуется популярностью не только у водителей автотранспортных предприятий, к нам часто заезжают за топливом и дальнобойщики из соседних городов. Мы планируем открыть сеть из трех заправок. Главное, что модернизацию общественного транспорта поддерживает губернатор Югры Наталья Комарова, и мы очень надеемся, что окружное финансирование проекта все-таки будет одобрено», — добавил Кощенко. Ранее URA.RU писало о планах мэрии Нижневартовска модернизировать систему общественного транспорта. Для уточнения, сколько и каких маршрутов понадобится городу, провели исследования пассажиропотока.

В Нижневартовске (ХМАО) закупили партию новых автобусов КАВЗ на метане. Глава города Дмитрий Кощенко рассказал журналисту URA.RU, что для обновления всего парка общественного транспорта в городе и перевода его на газ потребуется порядка 16 миллиардов рублей. «Для полного обновления автобусного парка городу необходимо порядка 250 автобусов. Новые автобусы на метане в три раза экономичнее и гораздо экологичнее старых, работающих на дизеле. Для полного обновления системы общественного транспорта города необходимо 5 лет и около 16 миллиардов рублей. Если решится вопрос с финансовой поддержкой округа, то мы начнем переводить город на новую маршрутную сеть уже с 1 апреля 2023 года. Город такие затраты просто не потянет», — прокомментировал Кощенко. Новые модели Курганского автобусного завода на метане уже протестировали прошлой зимой, и они показали себя лучше дизельных в сильные морозы. Один экземпляр стоит более 10 миллионов рублей. Для полной модернизации общественного транспорта в течение пяти лет современные автобусы будут закупать, а старые постепенно спишут. В 2021 году в городе провели исследование пассажирских потоков, которое выявило, что Нижневартовску стоит отказаться от маршруток и сосредоточиться на пополнении парка более вместительными автобусами. Изменения коснутся и маршрутной сети, особенно в новых микрорайонах, жители которых часто жалуются в мэрию на проблемы транспортной доступности. Вопрос доставки топлива уже решен. «В Нижневартовске уже запустили газовую заправку, которая пользуется популярностью не только у водителей автотранспортных предприятий, к нам часто заезжают за топливом и дальнобойщики из соседних городов. Мы планируем открыть сеть из трех заправок. Главное, что модернизацию общественного транспорта поддерживает губернатор Югры Наталья Комарова, и мы очень надеемся, что окружное финансирование проекта все-таки будет одобрено», — добавил Кощенко. Ранее URA.RU писало о планах мэрии Нижневартовска модернизировать систему общественного транспорта. Для уточнения, сколько и каких маршрутов понадобится городу, провели исследования пассажиропотока.