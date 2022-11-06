Тюменская область попала в топ-25 регионов по доступности аренды жилья

07 ноября 2022 в 02:54 Размер текста - 17 +

В Тюменской области 43% семей могут позволить себе арендовать квартиру Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Тюменская область заняла 23 место в рейтинге регионов по доступности аренды жилья. Такие данные приводят аналитики агентства РИА Рейтинг. В регионе 43% семей могут позволить себе арендовать квартиру. Для расчета использовались данные Росстата. «Тюменская область — 23 место. Доля семей, для которых доступна аренда квартиры в 2022 году составляет 43,4%» — сообщается в исследовании. Для оплаты аренды и повседневных расходов тюменским семьям потребуется 87 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область заняла 55 место в рейтинге регионов РФ по преступности. В 2022 году рост правонарушений составил 0,5%. Число тяжких и особо тяжких также поднялось на 9,4%.

Тюменская область заняла 23 место в рейтинге регионов по доступности аренды жилья. Такие данные приводят аналитики агентства РИА Рейтинг. В регионе 43% семей могут позволить себе арендовать квартиру. Для расчета использовались данные Росстата. «Тюменская область — 23 место. Доля семей, для которых доступна аренда квартиры в 2022 году составляет 43,4%» — сообщается в исследовании. Для оплаты аренды и повседневных расходов тюменским семьям потребуется 87 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область заняла 55 место в рейтинге регионов РФ по преступности. В 2022 году рост правонарушений составил 0,5%. Число тяжких и особо тяжких также поднялось на 9,4%.