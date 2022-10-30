30 октября 2022
29 октября 2022
28 октября 2022

В Тюменской области преступления происходят почти в десять раз чаще, чем в Чечне

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над главврачом Пермского центра медицинской профилактики Мариной Друговой. Пермь , заключенные, арест, полиция, наручники, задержание, преступление
Тюменская область оказалась в нижней половине рейтинга по преступности Фото:

Количество зарегистрированных преступлений на каждые 10 000 человек в Тюменской области оказалось почти в десять раз выше, чем в Чеченской Республике. При этом Чечня оказалась наилучшей в рейтинге регионов РФ по преступности. Тюмень заняла 55 место из 85.

«Тюменская область — 55 место, 119 преступлений на 10 000 человек, 36,9 тяжких и особо тяжких преступлений на 10 000 жителей. Чеченская Республика — первое место с 12,5 преступлениями и 3,7 особо тяжкими преступлениями на то же количество человек», — сообщили в РИА Новости. Данные были собраны за период с января по сентябрь этого года и опирались на официальную информацию МВД России.

При этом в Тюменской области динамика количества преступлений ухудшилась относительно прошлого года. В 2022 году рост правонарушений составил 0,5%. Число тяжких и особо тяжких также поднялось на 9,4%.

Ранее URA.RU сообщало, что регион оказался одним из лучших в другом рейтинге. Среди субъектов РФ Тюменская область заняла девятое место по развитию науки и технологий.

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Количество зарегистрированных преступлений на каждые 10 000 человек в Тюменской области оказалось почти в десять раз выше, чем в Чеченской Республике. При этом Чечня оказалась наилучшей в рейтинге регионов РФ по преступности. Тюмень заняла 55 место из 85. «Тюменская область — 55 место, 119 преступлений на 10 000 человек, 36,9 тяжких и особо тяжких преступлений на 10 000 жителей. Чеченская Республика — первое место с 12,5 преступлениями и 3,7 особо тяжкими преступлениями на то же количество человек», — сообщили в РИА Новости. Данные были собраны за период с января по сентябрь этого года и опирались на официальную информацию МВД России. При этом в Тюменской области динамика количества преступлений ухудшилась относительно прошлого года. В 2022 году рост правонарушений составил 0,5%. Число тяжких и особо тяжких также поднялось на 9,4%. Ранее URA.RU сообщало, что регион оказался одним из лучших в другом рейтинге. Среди субъектов РФ Тюменская область заняла девятое место по развитию науки и технологий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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