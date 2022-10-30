В Тюменской области преступления происходят почти в десять раз чаще, чем в Чечне

31 октября 2022 в 02:56 Размер текста - 17 +

Тюменская область оказалась в нижней половине рейтинга по преступности Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Количество зарегистрированных преступлений на каждые 10 000 человек в Тюменской области оказалось почти в десять раз выше, чем в Чеченской Республике. При этом Чечня оказалась наилучшей в рейтинге регионов РФ по преступности. Тюмень заняла 55 место из 85. «Тюменская область — 55 место, 119 преступлений на 10 000 человек, 36,9 тяжких и особо тяжких преступлений на 10 000 жителей. Чеченская Республика — первое место с 12,5 преступлениями и 3,7 особо тяжкими преступлениями на то же количество человек», — сообщили в РИА Новости. Данные были собраны за период с января по сентябрь этого года и опирались на официальную информацию МВД России. При этом в Тюменской области динамика количества преступлений ухудшилась относительно прошлого года. В 2022 году рост правонарушений составил 0,5%. Число тяжких и особо тяжких также поднялось на 9,4%. Ранее URA.RU сообщало, что регион оказался одним из лучших в другом рейтинге. Среди субъектов РФ Тюменская область заняла девятое место по развитию науки и технологий.

Количество зарегистрированных преступлений на каждые 10 000 человек в Тюменской области оказалось почти в десять раз выше, чем в Чеченской Республике. При этом Чечня оказалась наилучшей в рейтинге регионов РФ по преступности. Тюмень заняла 55 место из 85. «Тюменская область — 55 место, 119 преступлений на 10 000 человек, 36,9 тяжких и особо тяжких преступлений на 10 000 жителей. Чеченская Республика — первое место с 12,5 преступлениями и 3,7 особо тяжкими преступлениями на то же количество человек», — сообщили в РИА Новости. Данные были собраны за период с января по сентябрь этого года и опирались на официальную информацию МВД России. При этом в Тюменской области динамика количества преступлений ухудшилась относительно прошлого года. В 2022 году рост правонарушений составил 0,5%. Число тяжких и особо тяжких также поднялось на 9,4%. Ранее URA.RU сообщало, что регион оказался одним из лучших в другом рейтинге. Среди субъектов РФ Тюменская область заняла девятое место по развитию науки и технологий.