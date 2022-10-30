В Тюменской области преступления происходят почти в десять раз чаще, чем в Чечне

Количество зарегистрированных преступлений на каждые 10 000 человек в Тюменской области оказалось почти в десять раз выше, чем в Чеченской Республике. При этом Чечня оказалась наилучшей в рейтинге регионов РФ по преступности. Тюмень заняла 55 место из 85.
«Тюменская область — 55 место, 119 преступлений на 10 000 человек, 36,9 тяжких и особо тяжких преступлений на 10 000 жителей. Чеченская Республика — первое место с 12,5 преступлениями и 3,7 особо тяжкими преступлениями на то же количество человек», — сообщили в РИА Новости. Данные были собраны за период с января по сентябрь этого года и опирались на официальную информацию МВД России.
При этом в Тюменской области динамика количества преступлений ухудшилась относительно прошлого года. В 2022 году рост правонарушений составил 0,5%. Число тяжких и особо тяжких также поднялось на 9,4%.
Ранее URA.RU сообщало, что регион оказался одним из лучших в другом рейтинге. Среди субъектов РФ Тюменская область заняла девятое место по развитию науки и технологий.
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