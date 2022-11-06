В Китае восхитились российской ракетой «Ярс», способной поразить США

07 ноября 2022 в 04:25 Размер текста - 17 +

Российская ракета «Ярс» способна поразить любой уголок мира, пишет Baijiahao (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская ракета «Ярс» способна поразить любой уголок мира, при этом ни одна система противоракетной обороны (ПРО) не может остановить проникновение этого оружия. Об этом сообщает обозреватель китайского издания Baijiahao. «Что касается межконтинентальной баллистической ракеты „Ярс“, то она разработана Московским институтом теплотехники. В длину МБР составляет около 23 метров, ее диаметр — примерно 3 метра. Главная особенность заключается в том, что она обладает дальностью стрельбы в 12 тысяч километров. Таким образом, из какой бы точки России ее ни запустили, она способна поразить любой уголок мира», — пишет обозреватель Baijiahao. По его словам, нагрузка «Ярса» восхищает еще больше, так как «МБР может нести на четыре боеголовки больше, чем „Тополь-М“, что в несколько раз поднимает ее ударную мощность». Он отметил, что у «Ярса» есть еще одна невероятная способность «ни одна система ПРО в мире не может остановить проникновение ракеты». Обозреватель призвал Запад правильно оценить ситуацию вокруг Украины «и отступить, даже если это будет трудно», — добавил он. Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что под руководством президента России Владимира Путина были проведены учения «Гром-2022» — тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, включая пуски межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс», крылатых ракет самолетами дальней авиации Ту-95МС и баллистической ракеты подводных лодок «Синева» из акватории Баренцева моря. Путин лично проверил уровень подготовки командования и военнослужащих, а также органов военного управления.

Российская ракета «Ярс» способна поразить любой уголок мира, при этом ни одна система противоракетной обороны (ПРО) не может остановить проникновение этого оружия. Об этом сообщает обозреватель китайского издания Baijiahao. «Что касается межконтинентальной баллистической ракеты „Ярс“, то она разработана Московским институтом теплотехники. В длину МБР составляет около 23 метров, ее диаметр — примерно 3 метра. Главная особенность заключается в том, что она обладает дальностью стрельбы в 12 тысяч километров. Таким образом, из какой бы точки России ее ни запустили, она способна поразить любой уголок мира», — пишет обозреватель Baijiahao. По его словам, нагрузка «Ярса» восхищает еще больше, так как «МБР может нести на четыре боеголовки больше, чем „Тополь-М“, что в несколько раз поднимает ее ударную мощность». Он отметил, что у «Ярса» есть еще одна невероятная способность «ни одна система ПРО в мире не может остановить проникновение ракеты». Обозреватель призвал Запад правильно оценить ситуацию вокруг Украины «и отступить, даже если это будет трудно», — добавил он. Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что под руководством президента России Владимира Путина были проведены учения «Гром-2022» — тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, включая пуски межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс», крылатых ракет самолетами дальней авиации Ту-95МС и баллистической ракеты подводных лодок «Синева» из акватории Баренцева моря. Путин лично проверил уровень подготовки командования и военнослужащих, а также органов военного управления.