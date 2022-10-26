Путин дал понять, чем США рискуют на Украине

Президент приводит в чувство Запад учениями ядерной триады

26 октября 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин готов отвечать на самые жесткие действия Запада Фото: Алексей Дружинин © ТАСС статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин показал странам Запада во главе с США решимость защищать Россию от любых угроз вплоть до применения ядерной триады. Так эксперты оценивают тренировку стратегических сил сдерживания, которую Путин провел 26 октября, и его выступление на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Напомнив американцам про ядерные ракеты, президент стремится предотвратить эскалацию на Украине, которая грозит миру катастрофой, рассказали URA.RU политологи. Под руководством Путина были проведены учения «Гром-2022» — тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, включая пуски межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс», крылатых ракет самолетами дальней авиации Ту-95МС и баллистической ракеты подводных лодок «Синева» из акватории Баренцева моря. Верховный главнокомандующий проверил уровень подготовки командования и военнослужащих, а также органов военного управления. «Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей», — сообщила пресс-служба Кремля. Под руководством Путина были проведены учения «Гром-2022» Фото: Пресс-служба Минобороны РФ © ТАСС Попытки США сохранить собственную гегемонию угрожают международной коллективной безопасности, сказал после учений Путин участникам Совета спецслужб СНГ. «Буквально на наших глазах мир меняется и действительно становится многополярным. Однако некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействуют широкий спектр политических, военных, экономических, информационных, других методов и средств — от слома правовых механизмов стратегической стабильности до введения против несогласных со своей политикой односторонних санкций», — заявил он. По словам российского лидера, крах гегемонии обернется для Соединенных Штатов серьезными внутренними и внешними потрясениями из-за сокращения ресурсов в экономике и падения уровня жизни населения. Дефицит товаров и услуг спровоцирует в США рост социальной напряженности и политические кризисы, оправиться от которых будет непросто. Осознавая это, американские власти не брезгуют никакими способами сохранить свое положение. «Не прекращаются попытки реализации сценариев „цветных революций“, активно используется карта национализма и экстремизма, разжигаются вооруженные конфликты, прямо угрожающие безопасности всех участников СНГ», — перечислил Путин. Ситуация на Украине обостряется из-за риска применения грязной бомбы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Неправильно считать, что Вашингтон стремится ослабить только Россию и Китай, а союзникам США беспокоиться не о чем, поскольку на деле американцы заинтересованы в ослаблении Европы, отметил президент. В долгосрочной перспективе Вашингтону не нужна сильная и независимая континентальная Европа, поскольку она составляет конкуренцию американским компаниям. Антироссийские санкции уже начали ослаблять европейские страны, однако этого политикам США показалось мало. «Не гнушаются даже прямыми диверсиями. Имею в виду организацию взрывов на международных газовых магистралях Северного потока. Фактически речь идет об уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры. Подобные методы наносят колоссальный ущерб европейской экономике, значительно ухудшают условия жизни миллионов людей», — заметил он. Ответом на стремление властей США дестабилизировать ситуацию на постсоветском пространстве для ослабления России могут быть только совместные усилия РФ и стран СНГ по укреплению безопасности, подчеркнул Путин. Важно не допустить обострения конфликтов в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Ферганской долине, предотвратить приход к власти на постсоветском пространстве русофобских сил и защитить страны от вмешательства Запада. «Наша общая задача — максимально защитить от угроз наши народы, укрепить стабильность и мир на пространстве СНГ, продолжить развитие тех взаимовыгодных интеграционных процессов, которые за последние десятилетия стали примером подлинно партнерских отношений. На решение этих задач сегодня важно мобилизовать все вверенные вам силы и средства», — заметил российский лидер. Власти Украины готовы на любые преступления против жителей Донбасса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Обострение ситуации на Украине вынуждает президента проводить тренировку стратегических сил сдерживания и демонстрировать решимость ответить на любые угрозы со стороны стран Запада, заявил URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «С одной стороны, учения были плановыми, но с другой сейчас из-за осложнения ситуации на Украине, я имею в виду перспективы использования грязной бомбы, самое время провести проверку ракетно-ядерных сил. Нужно быть готовыми к разным сценариям развития событий, отвечать на самые жесткие и неприятные действия Запада, поддерживать боеготовность наших вооружений», — сказал депутат. Путин указал на разрушительный характер американской внешней политики и отдал приказ о тренировочных пусках МБР, чтобы показать готовность России защищать себя и свои интересы перед лицом любых угроз, подтверждает политолог Александр Дудчак. «Наши недружественные партнеры пытаются сами себя убедить, что Россия не решится использовать все имеющиеся у нее в наличии силы и средства для защиты своей безопасности и своих интересов, в том числе ядерную триаду, а Путин показывает, что это не так. Важно их переубедить, ведь то, что Москва раскрыла планы украинцев применить грязную бомбу, не означает, что они отказались от этих планов. Для США конфликт на Украине — всего лишь одна из войн, которые они ведут по всему миру, а для России — вопрос жизни и смерти. Нужно, чтобы на Западе очнулись, пришли в чувство и осознали всю серьезность ситуации», — пояснил он. Статья по теме Путин подтвердил серьезность своих сигналов по ядерному оружию Путин упомянул в своем выступлении о взрывах на газопроводе «Северный поток» в качестве доказательства того, что США угрожают не только России, но и своим союзникам по НАТО, полагает военный эксперт, разведчик спецназа Анатолий Матвийчук. «Наращивание сил в Европе, в том числе ядерных, создает угрозы не только для России, но и для самих европейцев, в первую очередь для Польши и Румынии. А подрыв „Северного потока“ нанес больший ущерб скорее Германии, чем российской стороне. И как мы видим, союзничество в рамках НАТО не снижает уровень угроз. Американцы ведут политику экономического уничтожения ФРГ как своего конкурента. В отличие от них, Россия имеет силы сдерживания и, если понадобится, сможет защитить свою безопасность и интересы», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин показал странам Запада во главе с США решимость защищать Россию от любых угроз вплоть до применения ядерной триады. Так эксперты оценивают тренировку стратегических сил сдерживания, которую Путин провел 26 октября, и его выступление на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Напомнив американцам про ядерные ракеты, президент стремится предотвратить эскалацию на Украине, которая грозит миру катастрофой, рассказали URA.RU политологи. Под руководством Путина были проведены учения «Гром-2022» — тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, включая пуски межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс», крылатых ракет самолетами дальней авиации Ту-95МС и баллистической ракеты подводных лодок «Синева» из акватории Баренцева моря. Верховный главнокомандующий проверил уровень подготовки командования и военнослужащих, а также органов военного управления. «Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей», — сообщила пресс-служба Кремля. Попытки США сохранить собственную гегемонию угрожают международной коллективной безопасности, сказал после учений Путин участникам Совета спецслужб СНГ. «Буквально на наших глазах мир меняется и действительно становится многополярным. Однако некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействуют широкий спектр политических, военных, экономических, информационных, других методов и средств — от слома правовых механизмов стратегической стабильности до введения против несогласных со своей политикой односторонних санкций», — заявил он. По словам российского лидера, крах гегемонии обернется для Соединенных Штатов серьезными внутренними и внешними потрясениями из-за сокращения ресурсов в экономике и падения уровня жизни населения. Дефицит товаров и услуг спровоцирует в США рост социальной напряженности и политические кризисы, оправиться от которых будет непросто. Осознавая это, американские власти не брезгуют никакими способами сохранить свое положение. Неправильно считать, что Вашингтон стремится ослабить только Россию и Китай, а союзникам США беспокоиться не о чем, поскольку на деле американцы заинтересованы в ослаблении Европы, отметил президент. В долгосрочной перспективе Вашингтону не нужна сильная и независимая континентальная Европа, поскольку она составляет конкуренцию американским компаниям. Антироссийские санкции уже начали ослаблять европейские страны, однако этого политикам США показалось мало. «Не гнушаются даже прямыми диверсиями. Имею в виду организацию взрывов на международных газовых магистралях Северного потока. Фактически речь идет об уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры. Подобные методы наносят колоссальный ущерб европейской экономике, значительно ухудшают условия жизни миллионов людей», — заметил он. Ответом на стремление властей США дестабилизировать ситуацию на постсоветском пространстве для ослабления России могут быть только совместные усилия РФ и стран СНГ по укреплению безопасности, подчеркнул Путин. Важно не допустить обострения конфликтов в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Ферганской долине, предотвратить приход к власти на постсоветском пространстве русофобских сил и защитить страны от вмешательства Запада. «Наша общая задача — максимально защитить от угроз наши народы, укрепить стабильность и мир на пространстве СНГ, продолжить развитие тех взаимовыгодных интеграционных процессов, которые за последние десятилетия стали примером подлинно партнерских отношений. На решение этих задач сегодня важно мобилизовать все вверенные вам силы и средства», — заметил российский лидер. Обострение ситуации на Украине вынуждает президента проводить тренировку стратегических сил сдерживания и демонстрировать решимость ответить на любые угрозы со стороны стран Запада, заявил URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «С одной стороны, учения были плановыми, но с другой сейчас из-за осложнения ситуации на Украине, я имею в виду перспективы использования грязной бомбы, самое время провести проверку ракетно-ядерных сил. Нужно быть готовыми к разным сценариям развития событий, отвечать на самые жесткие и неприятные действия Запада, поддерживать боеготовность наших вооружений», — сказал депутат. Путин указал на разрушительный характер американской внешней политики и отдал приказ о тренировочных пусках МБР, чтобы показать готовность России защищать себя и свои интересы перед лицом любых угроз, подтверждает политолог Александр Дудчак. «Наши недружественные партнеры пытаются сами себя убедить, что Россия не решится использовать все имеющиеся у нее в наличии силы и средства для защиты своей безопасности и своих интересов, в том числе ядерную триаду, а Путин показывает, что это не так. Важно их переубедить, ведь то, что Москва раскрыла планы украинцев применить грязную бомбу, не означает, что они отказались от этих планов. Для США конфликт на Украине — всего лишь одна из войн, которые они ведут по всему миру, а для России — вопрос жизни и смерти. Нужно, чтобы на Западе очнулись, пришли в чувство и осознали всю серьезность ситуации», — пояснил он. Путин упомянул в своем выступлении о взрывах на газопроводе «Северный поток» в качестве доказательства того, что США угрожают не только России, но и своим союзникам по НАТО, полагает военный эксперт, разведчик спецназа Анатолий Матвийчук. «Наращивание сил в Европе, в том числе ядерных, создает угрозы не только для России, но и для самих европейцев, в первую очередь для Польши и Румынии. А подрыв „Северного потока“ нанес больший ущерб скорее Германии, чем российской стороне. И как мы видим, союзничество в рамках НАТО не снижает уровень угроз. Американцы ведут политику экономического уничтожения ФРГ как своего конкурента. В отличие от них, Россия имеет силы сдерживания и, если понадобится, сможет защитить свою безопасность и интересы», — заключил эксперт.