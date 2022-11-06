В Кургане умер ветеран журналистики

Александру Нечухрину было 86 лет
В Кургане на 86-м году жизни умер ветеран журналистики и заслуженный работник культуры РСФСР Александр Нечухрин. Об этом сообщил Курганский союз журналистов в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Не стало корифея зауральской журналистики Нечухрина Александра Федоровича. Ему было 85 лет», — сообщает КСЖ.
Александр Нечухрин родился в селе Луговое Целинного района. Он писал на темы сельской жизни, экономики, культуры, литературы земляков. Лауреат областной премии имени Яна Пурица.
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