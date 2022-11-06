06 ноября 2022
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03 ноября 2022

В Кургане умер ветеран журналистики

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, пресса, журналистика, удостоверение журналиста
Александру Нечухрину было 86 лет Фото:

В Кургане на 86-м году жизни умер ветеран журналистики и заслуженный работник культуры РСФСР Александр Нечухрин. Об этом сообщил Курганский союз журналистов в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Не стало корифея зауральской журналистики Нечухрина Александра Федоровича. Ему было 85 лет», — сообщает КСЖ.

Александр Нечухрин родился в селе Луговое Целинного района. Он писал на темы сельской жизни, экономики, культуры, литературы земляков. Лауреат областной премии имени Яна Пурица.

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В Кургане на 86-м году жизни умер ветеран журналистики и заслуженный работник культуры РСФСР Александр Нечухрин. Об этом сообщил Курганский союз журналистов в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Не стало корифея зауральской журналистики Нечухрина Александра Федоровича. Ему было 85 лет», — сообщает КСЖ. Александр Нечухрин родился в селе Луговое Целинного района. Он писал на темы сельской жизни, экономики, культуры, литературы земляков. Лауреат областной премии имени Яна Пурица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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