В Пермском крае требуют отменить итоги выборов

07 ноября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

В избиркоме заявили, что все жалобы были рассмотрены Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Кандидат от ЛДПР на выборах в Пермском муниципальном округе Сергей Заякин обратился в суд с требованием отменить результаты голосования. Об этом URA.RU рассказал руководитель фракции ЛДПР в заксобрании региона Олег Постников. В ЛДПР считают, что до проверки поступивших жалоб на ход голосования местный ТИК в округе №14 не имел права подписывать протоколы. «Территориальная избирательная комиссия, имея информацию о допущенных нарушениях, приняла решение о признании выборов состоявшимися. При этом комиссия имела основания и возможность дождаться окончания проведения проверочных мероприятий по жалобам, направленным кандидатами. Приняв поспешное решение, ТИК лишила кандидатов возможности оспорить итоги выборов во внесудебном порядке», — говорится в исковом заявлении в Пермский районный суд. Документ есть в распоряжении URA.RU. Сергей Заякин пояснил, что к обращению в суд его побудила «грандиозная несправедливость». Избирателям не дали реализовать свое право и решить судьбу поселения. В краевой избирательной комиссии URA.RU пояснили, что по аналогичному заявлению уже проводилась проверка. Она установила, что ТИК Пермского округа «приняла решение в сроки, соответствующие нормам законодательства». «Все жалобы, поступившие в ТИК к моменту подведения итогов голосования, были рассмотрены», — отметили в избиркоме. Ранее URA.RU рассказывало, что Сергей Заякин заподозрил своего соперника от «Единой России» Константина Высотина в возможном подкупе. Якобы имел место подвоз. Жалоба не подтвердилась. Высотин в итоге выиграл у Заякина 26 голосов. Выборы проходили 9—11 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кандидат от ЛДПР на выборах в Пермском муниципальном округе Сергей Заякин обратился в суд с требованием отменить результаты голосования. Об этом URA.RU рассказал руководитель фракции ЛДПР в заксобрании региона Олег Постников. В ЛДПР считают, что до проверки поступивших жалоб на ход голосования местный ТИК в округе №14 не имел права подписывать протоколы. «Территориальная избирательная комиссия, имея информацию о допущенных нарушениях, приняла решение о признании выборов состоявшимися. При этом комиссия имела основания и возможность дождаться окончания проведения проверочных мероприятий по жалобам, направленным кандидатами. Приняв поспешное решение, ТИК лишила кандидатов возможности оспорить итоги выборов во внесудебном порядке», — говорится в исковом заявлении в Пермский районный суд. Документ есть в распоряжении URA.RU. Сергей Заякин пояснил, что к обращению в суд его побудила «грандиозная несправедливость». Избирателям не дали реализовать свое право и решить судьбу поселения. В краевой избирательной комиссии URA.RU пояснили, что по аналогичному заявлению уже проводилась проверка. Она установила, что ТИК Пермского округа «приняла решение в сроки, соответствующие нормам законодательства». «Все жалобы, поступившие в ТИК к моменту подведения итогов голосования, были рассмотрены», — отметили в избиркоме. Ранее URA.RU рассказывало, что Сергей Заякин заподозрил своего соперника от «Единой России» Константина Высотина в возможном подкупе. Якобы имел место подвоз. Жалоба не подтвердилась. Высотин в итоге выиграл у Заякина 26 голосов. Выборы проходили 9—11 сентября.