Кандидат с подозрительным образованием стал депутатом в Перми

В Пермском районе выборы выиграл кандидат с неподтвержденным дипломом о высшем образовании

11 сентября 2022 в 23:07 Размер текста - 17 +

Кандидат выиграл всего 26 голосов у ближайшего соперника Фото: Сергей Русанов © URA.RU Выдвинутый партией «Единая Россия» не выборах в думу Пермского района кандидат Константин Высотин выиграл выборы в округе №14 с минимальным перевесом в 26 голосов от ближайшего соперника от ЛДПР Сергея Заякина. Информация об этом содержится в ГАС «Выборы». Но избиркому не удалось подтвердить подлинность диплома о высшем образовании, который принес Высотин. «В сведениях об образовании кандидат указал образование высшее. „Пермский государственный национально-исследовательский политехнический университет“. По результатам проверки, сведения не подтверждены вузом», — говорится в системе. В пресс-службе крайизбиркома URA.RU сообщили, что информация, которая была получена из вуза передана в правоохранительные органы для дальнейшей проверки. Высотин набрал 366 голосов, его ближайший соперник от ЛДПР Сергей Заякин — 340. Ранее URA.RU сообщало, что кандидаты в Пермском районе жаловались в полицию на подвозы к участкам. В Пермском крае в течение трех дней, 9—11 сентября, выбирали 104 депутатов. Основные кампании проходят в Лысьве, Губахе, Кудымкаре и Пермском районе. Довыборы — в Березниках, Добрянке, Кизеле, Косе, Красновишерске, Краснокамске, Чернушке и Чусовом. В Кудымкаре задержали женщину, которую подозревают в подкупе. Такая информация висела на участках Фото предоставлено читателем URA.RU

Выдвинутый партией «Единая Россия» не выборах в думу Пермского района кандидат Константин Высотин выиграл выборы в округе №14 с минимальным перевесом в 26 голосов от ближайшего соперника от ЛДПР Сергея Заякина. Информация об этом содержится в ГАС «Выборы». Но избиркому не удалось подтвердить подлинность диплома о высшем образовании, который принес Высотин. «В сведениях об образовании кандидат указал образование высшее. „Пермский государственный национально-исследовательский политехнический университет“. По результатам проверки, сведения не подтверждены вузом», — говорится в системе. В пресс-службе крайизбиркома URA.RU сообщили, что информация, которая была получена из вуза передана в правоохранительные органы для дальнейшей проверки. Высотин набрал 366 голосов, его ближайший соперник от ЛДПР Сергей Заякин — 340. Ранее URA.RU сообщало, что кандидаты в Пермском районе жаловались в полицию на подвозы к участкам. В Пермском крае в течение трех дней, 9—11 сентября, выбирали 104 депутатов. Основные кампании проходят в Лысьве, Губахе, Кудымкаре и Пермском районе. Довыборы — в Березниках, Добрянке, Кизеле, Косе, Красновишерске, Краснокамске, Чернушке и Чусовом. В Кудымкаре задержали женщину, которую подозревают в подкупе.