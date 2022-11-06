В Златоусте (Челябинская область) выставили на торги здание бывшего училища № 28 за 30,5 млн рублей. Как URA.RU сообщили в региональном минимущества, электронный аукцион назначен на 18 ноября.
«Продается нежилое здание общей площадью 5486.5 кв. метра. Год завершения строительства 1948», — сообщается в объявлении о продаже на сайте электронной площадки.
Предписанное назначение помещений — для организации учебной базы. На вопрос URA.RU в минимущества оперативно не ответили об уровне износа актива. Исходя из объявления, ремонт помещению требуется. Отдельно о нем сообщается в отношении систем отопления, водопровода, канализации, электроосвещения, горячего водоснабжения. Здание стоит на ленточном бутовом фундаменте. Стены выполнены из шлакоблока. Часть перегородок деревянные. Полы дощатые, покрыты линолеумом и плиткой.
Училище № 28 образовано на базе бывшей фабрично-заводской школы, основанной в 1933 году. Профиль учебного заведения при создании был связан с подготовкой кадров для златоустовского метзавода. С 2005 года здесь стали готовить также спасателей. В 2013 году министр образования Александр Кузнецов, агитируя за реформу учебных заведений Златоуста, отметил непригодность помещений училища для занятий. Об этом девять лет назад сообщила газета «Златоустовский рабочий».
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