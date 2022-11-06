06 ноября 2022
05 ноября 2022

В Златоусте продадут здание одного из старейших училищ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торги с целью продажи здания проведут 18 ноября Фото:

В Златоусте (Челябинская область) выставили на торги здание бывшего училища № 28 за 30,5 млн рублей. Как URA.RU сообщили в региональном минимущества, электронный аукцион назначен на 18 ноября.

«Продается нежилое здание общей площадью 5486.5 кв. метра. Год завершения строительства 1948», — сообщается в объявлении о продаже на сайте электронной площадки.

Предписанное назначение помещений — для организации учебной базы. На вопрос URA.RU в минимущества оперативно не ответили об уровне износа актива. Исходя из объявления, ремонт помещению требуется. Отдельно о нем сообщается в отношении систем отопления, водопровода, канализации, электроосвещения, горячего водоснабжения. Здание стоит на ленточном бутовом фундаменте. Стены выполнены из шлакоблока. Часть перегородок деревянные. Полы дощатые, покрыты линолеумом и плиткой.

Училище № 28 образовано на базе бывшей фабрично-заводской школы, основанной в 1933 году. Профиль учебного заведения при создании был связан с подготовкой кадров для златоустовского метзавода. С 2005 года здесь стали готовить также спасателей. В 2013 году министр образования Александр Кузнецов, агитируя за реформу учебных заведений Златоуста, отметил непригодность помещений училища для занятий. Об этом девять лет назад сообщила газета «Златоустовский рабочий».

Училище, чье здание продают, ликвидировали в связи с реорганизацией системы профобразования
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В Златоусте (Челябинская область) выставили на торги здание бывшего училища № 28 за 30,5 млн рублей. Как URA.RU сообщили в региональном минимущества, электронный аукцион назначен на 18 ноября. «Продается нежилое здание общей площадью 5486.5 кв. метра. Год завершения строительства 1948», — сообщается в объявлении о продаже на сайте электронной площадки. Предписанное назначение помещений — для организации учебной базы. На вопрос URA.RU в минимущества оперативно не ответили об уровне износа актива. Исходя из объявления, ремонт помещению требуется. Отдельно о нем сообщается в отношении систем отопления, водопровода, канализации, электроосвещения, горячего водоснабжения. Здание стоит на ленточном бутовом фундаменте. Стены выполнены из шлакоблока. Часть перегородок деревянные. Полы дощатые, покрыты линолеумом и плиткой. Училище № 28 образовано на базе бывшей фабрично-заводской школы, основанной в 1933 году. Профиль учебного заведения при создании был связан с подготовкой кадров для златоустовского метзавода. С 2005 года здесь стали готовить также спасателей. В 2013 году министр образования Александр Кузнецов, агитируя за реформу учебных заведений Златоуста, отметил непригодность помещений училища для занятий. Об этом девять лет назад сообщила газета «Златоустовский рабочий».
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