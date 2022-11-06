06 ноября 2022
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03 ноября 2022

Курганские власти отправили мобилизованным ружья для борьбы с дронами

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Власти направили мобилизованным «Парсы» для борьбы с дронами Фото:

Для мобилизованных из Курганской области отправили груз с экипировкой и спецснарежением. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. На фото он опубликовал электромагнитное ружье для борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Парс».

«На прошлой недели отправили очередной большой груз экипировки и спецснаряжения в в/ч для мобилизованных. Оборудование продолжает поступать. Будем готовить следующий груз», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что курганцы отправили мобилизованным бойцам несколько десятков портативных зарядных для телефонов. По словам волонтера, к отгрузке подготовили еще 63 зарядки. На них написаны послания для поднятия боевого духа солдат.

Мобилизованным из Курганской области направили спецснаряжение

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Для мобилизованных из Курганской области отправили груз с экипировкой и спецснарежением. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. На фото он опубликовал электромагнитное ружье для борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Парс». «На прошлой недели отправили очередной большой груз экипировки и спецснаряжения в в/ч для мобилизованных. Оборудование продолжает поступать. Будем готовить следующий груз», — написал Шумков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что курганцы отправили мобилизованным бойцам несколько десятков портативных зарядных для телефонов. По словам волонтера, к отгрузке подготовили еще 63 зарядки. На них написаны послания для поднятия боевого духа солдат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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