Курганские власти отправили мобилизованным ружья для борьбы с дронами

Для мобилизованных из Курганской области отправили груз с экипировкой и спецснарежением. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. На фото он опубликовал электромагнитное ружье для борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Парс».
«На прошлой недели отправили очередной большой груз экипировки и спецснаряжения в в/ч для мобилизованных. Оборудование продолжает поступать. Будем готовить следующий груз», — написал Шумков в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что курганцы отправили мобилизованным бойцам несколько десятков портативных зарядных для телефонов. По словам волонтера, к отгрузке подготовили еще 63 зарядки. На них написаны послания для поднятия боевого духа солдат.
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