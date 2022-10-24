Из Курганской области отправили груз с пауэрбанками для мобилизованных бойцов. Видео

25 октября 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

Активисты готовят к отправке груз с еще 63 портативными зарядками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Курганцы отправили мобилизованным бойцам несколько десятков портативных зарядных для телефонов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила активистка, которая участвуют в сборе помощи для бойцов. «Наш второй груз уже получили волонтеры в Белгородской области. Передали все лично в руки бойцам. Мы отправили нашим ребятам порядка двух-трех десятков паэурбанков [портативные аккумуляторы]. В этот раз подготовили к отгрузке еще 63 зарядки. Написали на них послания для поднятия боевого духа солдат. Уже следующим грузом они поедут на фронт, прямо в руки нашим парням», — рассказала активистка из Кургана. Кроме этого, в грузе были балаклавы, фонарики, батарейки, одежда, медицинские средства и продукты питания. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков привез гуманитарную помощь мобилизованным в военную часть Елани. Бойцам передали снаряжение, экипировку и походное питание. Также сообщалось, что курганские депутаты направят свои зарплаты в фонд поддержки мобилизованных бойцов. Указ о частичной мобилизации Владимир Путин подписал 21 сентября. По данным Минобороны РФ, из-за запаса планируют призвать на военную службу около 300 тысяч граждан. С 24 февраля главой государства объявлена специальная военная операция. Президент страны отметил, что главной ее целью является защита мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов. Курганские активисты приклеили на пауэрбанки стикеры-сердечки и написали послания для мобилизованных бойцов Фото: соцсеть «ВКонтакте»

Курганцы отправили мобилизованным бойцам несколько десятков портативных зарядных для телефонов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила активистка, которая участвуют в сборе помощи для бойцов. «Наш второй груз уже получили волонтеры в Белгородской области. Передали все лично в руки бойцам. Мы отправили нашим ребятам порядка двух-трех десятков паэурбанков [портативные аккумуляторы]. В этот раз подготовили к отгрузке еще 63 зарядки. Написали на них послания для поднятия боевого духа солдат. Уже следующим грузом они поедут на фронт, прямо в руки нашим парням», — рассказала активистка из Кургана. Кроме этого, в грузе были балаклавы, фонарики, батарейки, одежда, медицинские средства и продукты питания. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков привез гуманитарную помощь мобилизованным в военную часть Елани. Бойцам передали снаряжение, экипировку и походное питание. Также сообщалось, что курганские депутаты направят свои зарплаты в фонд поддержки мобилизованных бойцов. Указ о частичной мобилизации Владимир Путин подписал 21 сентября. По данным Минобороны РФ, из-за запаса планируют призвать на военную службу около 300 тысяч граждан. С 24 февраля главой государства объявлена специальная военная операция. Президент страны отметил, что главной ее целью является защита мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов.