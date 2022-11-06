06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022

На Челябинск обрушатся дожди. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливень, ураган, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
Начиная с четверга синоптики прогнозирую многодневные осадки Фото:

В предстоящую неделю в Челябинске на смену снегопадам придут затяжные дожди. О капризах природы сообщают синоптики Gismeteo.

«С 10 по 13 ноября (с четверга по воскресенье) в Челябинске прогнозируются дожди. Начиная со вторника, с 8 ноября, в городе ожидается потепление и дневные температуры до конца недели будут достигать от +1 до +3 градусов», — говорится в прогнозе сайта Gismeteo.

Наибольшее количество осадков выпадет в субботу — 5,7 миллиметров (это примерно 6 см снега). Несмотря на потепление, ночные температуры в Челябинске будут колебаться от 0 до -2 градусов. Подобная погода может спровоцирует сильный гололед на дорогах.

Мэр Челябинска Наталья Котова во время аппаратного совещания 7 ноября поручила уделить особое внимание тротуарам. После снегопадов и перепадов температур их сковало льдом.

«Всю неделю дневные плюсовые температуры. Будет таять и замерзать ночью. Надо убирать», — заявила мэр.

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В предстоящую неделю в Челябинске на смену снегопадам придут затяжные дожди. О капризах природы сообщают синоптики Gismeteo. «С 10 по 13 ноября (с четверга по воскресенье) в Челябинске прогнозируются дожди. Начиная со вторника, с 8 ноября, в городе ожидается потепление и дневные температуры до конца недели будут достигать от +1 до +3 градусов», — говорится в прогнозе сайта Gismeteo. Наибольшее количество осадков выпадет в субботу — 5,7 миллиметров (это примерно 6 см снега). Несмотря на потепление, ночные температуры в Челябинске будут колебаться от 0 до -2 градусов. Подобная погода может спровоцирует сильный гололед на дорогах. Мэр Челябинска Наталья Котова во время аппаратного совещания 7 ноября поручила уделить особое внимание тротуарам. После снегопадов и перепадов температур их сковало льдом. «Всю неделю дневные плюсовые температуры. Будет таять и замерзать ночью. Надо убирать», — заявила мэр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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