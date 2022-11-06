Начиная с четверга синоптики прогнозирую многодневные осадки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В предстоящую неделю в Челябинске на смену снегопадам придут затяжные дожди. О капризах природы сообщают синоптики Gismeteo.

«С 10 по 13 ноября (с четверга по воскресенье) в Челябинске прогнозируются дожди. Начиная со вторника, с 8 ноября, в городе ожидается потепление и дневные температуры до конца недели будут достигать от +1 до +3 градусов», — говорится в прогнозе сайта Gismeteo.

Наибольшее количество осадков выпадет в субботу — 5,7 миллиметров (это примерно 6 см снега). Несмотря на потепление, ночные температуры в Челябинске будут колебаться от 0 до -2 градусов. Подобная погода может спровоцирует сильный гололед на дорогах.

Мэр Челябинска Наталья Котова во время аппаратного совещания 7 ноября поручила уделить особое внимание тротуарам. После снегопадов и перепадов температур их сковало льдом.

«Всю неделю дневные плюсовые температуры. Будет таять и замерзать ночью. Надо убирать», — заявила мэр.