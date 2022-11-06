Шеф полиции Екатеринбурга подал в отставку

07 ноября 2022 в 10:34 Размер текста - 17 +

По слухам, у Игоря Озерова было несколько предложений, в том числе из Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Начальник УМВД РФ по Екатеринбургу полковник Игорь Озеров покидает свой пост. Об этом URA.RU сообщил источник в свердловском главке полиции. «Озеров написал рапорт — по собственному желанию. Сейчас он находится на рассмотрении», — поделился собеседник агентства. По его словам, такое решение вызвано желанием Озерова больше времени проводить с близкими. «Полковник имел на руках несколько предложений, связанных с повышением по службе, но отклонил их», — добавил инсайдер. Другой источник, знакомый с обстоятельствами выхода Озерова на пенсию, указал на то, что в ведомстве накопились серьезные системные проблемы (в частности, острый дефицит кадров), решение которых напрямую от Озерова не зависит. «Из-за этого работа перестала приносить ему удовольствие», — объяснил собеседник. Озеров отдал системе МВД около 30 лет, имеет несколько госнаград (включая медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени). УМВД по Екатеринбургу он возглавляет с марта 2020 года. До этого Озеров работал в ГУ МВД РФ по Тверской области. Тверь — его родной город. Предполагается, что, завершив дела в Екатеринбурге, он вернется туда и устроится в один из крупных холдингов (название пока не раскрывается). Озеров считается соратником шефа свердловской полиции Александра Мешкова. Кто возглавит УМВД после его ухода, неясно. «Подготовленного человека нет. Возможно, пригласят из другого региона», — допустил один из источников. При этом в пресс-группе УМВД корреспонденту заявили, что «не могут подтвердить» информацию об отставке Озерова.

Начальник УМВД РФ по Екатеринбургу полковник Игорь Озеров покидает свой пост. Об этом URA.RU сообщил источник в свердловском главке полиции. «Озеров написал рапорт — по собственному желанию. Сейчас он находится на рассмотрении», — поделился собеседник агентства. По его словам, такое решение вызвано желанием Озерова больше времени проводить с близкими. «Полковник имел на руках несколько предложений, связанных с повышением по службе, но отклонил их», — добавил инсайдер. Другой источник, знакомый с обстоятельствами выхода Озерова на пенсию, указал на то, что в ведомстве накопились серьезные системные проблемы (в частности, острый дефицит кадров), решение которых напрямую от Озерова не зависит. «Из-за этого работа перестала приносить ему удовольствие», — объяснил собеседник. Озеров отдал системе МВД около 30 лет, имеет несколько госнаград (включая медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени). УМВД по Екатеринбургу он возглавляет с марта 2020 года. До этого Озеров работал в ГУ МВД РФ по Тверской области. Тверь — его родной город. Предполагается, что, завершив дела в Екатеринбурге, он вернется туда и устроится в один из крупных холдингов (название пока не раскрывается). Озеров считается соратником шефа свердловской полиции Александра Мешкова. Кто возглавит УМВД после его ухода, неясно. «Подготовленного человека нет. Возможно, пригласят из другого региона», — допустил один из источников. При этом в пресс-группе УМВД корреспонденту заявили, что «не могут подтвердить» информацию об отставке Озерова.