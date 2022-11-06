Военные раскрыли, где будут служить тюменские срочники

Тюменских срочников отправят служить в РВСН, ВДВ и МВФ

Во время осенней призывной кампании на срочную службу планируют отправить 1600 жителей Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Призванные на срочную службу жители Тюменской области направляются во все рода и виды Вооруженных сил РФ: в частности, в Сухопутные войска, Воздушно-десантные войска, Военно-морской флот и Ракетные войска стратегического назначения. Об этом URA.RU сообщили в Военном комиссариате Тюменской области.

«Призывники направляются для прохождения военной службы во все рода и виды Вооруженных сил Российской Федерации. В том числе Сухопутные войска, Воздушно-десантные войска, Военно-морской флот и Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-космические силы, войска Национальной гвардии, Президентский полк, научные и спортивные роты», — рассказали агентству в Военном комиссариате региона.

Ранее агентство писало о том, что 1 ноября в Тюменской области, как и по всей России, началась осенняя призывная кампания. К Вооруженным силам России присоединятся около 1600 жителей региона.