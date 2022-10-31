Военком раскрыл, сколько тюменцев отправят в армию этой осенью

Военком: во время осенней кампании 1600 тюменцев будут призваны в армию

Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков раскрыл планы по осеннему призыву Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Во время осенней призывной кампании к Вооруженным силам России присоединятся около 1600 жителей Тюменской области. Об этом на пресс-конференции заявил военный комиссар региона Алексей Куличков. С места событий передает журналист URA.RU Александра Торопыгина.

«Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков сообщил представителям СМИ, что во время осеннего призыва войска пополнят примерно 1600 призывников из нашего региона. Осенний призыв начался сегодня, 1 ноября», — сообщает корреспондент агентства.

Telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области уточнил, что тюменские призывники не будут служить в зоне проведения СВО. «Военнослужащие по призыву не будут проходить службу в зоне проведения специальной военной операции, а также на территории Херсонской, Запорожской областей, Луганской, Донецкой народных республик», — сообщает Инфоцентр со ссылкой на слова тюменского военкома.

Ранее Куличков заявил о том, что в Тюменской области закончилась частичная мобилизация. Выдача повесток завершена. Задачи, поставленные Министерством обороны РФ — выполнены.