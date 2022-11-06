06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022

Тюменская школа заплатит ребенку за разрыв селезенки

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа в поселке Боровский, где случился конфликт учеников с учителем. Тюмень, школа, школьники, перемена, бегут
Ребенок получил травму во время драки в школе (архивное фото) Фото:

Суд взыскал с тюменской школы 160 тысяч рублей в пользу ученика, которому разорвали селезенку. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре. С жалобой в надзорное ведомство обратилась мать школьника.

«Прокурорской проверкой установлено, что в мае 2021 года на территории школы между двумя учениками третьего класса произошел конфликт, в ходе которого сын заявительницы получил телесные повреждения в виде закрытой травмы живота, разрыва селезенки. Мальчик был госпитализирован, ему оказано оперативное лечение», — рассказали в ведомстве.

По заключению эксперта, ребенку был нанесен тяжкий вред здоровью. Суд оштрафовал школу, решение еще не вступило в законную силу.

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Суд взыскал с тюменской школы 160 тысяч рублей в пользу ученика, которому разорвали селезенку. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре. С жалобой в надзорное ведомство обратилась мать школьника. «Прокурорской проверкой установлено, что в мае 2021 года на территории школы между двумя учениками третьего класса произошел конфликт, в ходе которого сын заявительницы получил телесные повреждения в виде закрытой травмы живота, разрыва селезенки. Мальчик был госпитализирован, ему оказано оперативное лечение», — рассказали в ведомстве. По заключению эксперта, ребенку был нанесен тяжкий вред здоровью. Суд оштрафовал школу, решение еще не вступило в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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