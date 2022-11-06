Тюменская школа заплатит ребенку за разрыв селезенки

Ребенок получил травму во время драки в школе (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Суд взыскал с тюменской школы 160 тысяч рублей в пользу ученика, которому разорвали селезенку. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре. С жалобой в надзорное ведомство обратилась мать школьника.

«Прокурорской проверкой установлено, что в мае 2021 года на территории школы между двумя учениками третьего класса произошел конфликт, в ходе которого сын заявительницы получил телесные повреждения в виде закрытой травмы живота, разрыва селезенки. Мальчик был госпитализирован, ему оказано оперативное лечение», — рассказали в ведомстве.

По заключению эксперта, ребенку был нанесен тяжкий вред здоровью. Суд оштрафовал школу, решение еще не вступило в законную силу.