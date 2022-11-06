Челябинцы пересчитали сумму, нужную для счастья

Для счастья челябинцам достаточно иметь 190 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Челябинска пересчитали месячную сумму средств, которая им необходима для счастья. Согласно исследованию аналитиков портала SuperJob, сегодня челябинцам достаточно 190 тысяч рублей.

«Жителям Челябинска для счастья необходимо иметь 190 тысяч рублей. Это десятый результат среди всех городов России, и седьмой среди городов-миллионников. Еще полгода назад эта сумма равнялась 178 тысячам», — сообщается в исследовании.

Эксперты портала отмечают, что в среднем по России сумма, необходимая для счастья, увеличилась на 8%. При этом, чтобы ощутить себя счастливыми, мужчинам нужно больше денег, чем женщинам.

Год назад аналитики проводили такое же исследование. Тогда для счастья жителям Челябинска была необходима 171 тысяча рублей, а Челябинск занимал 14 строчку в этом рейтинге.