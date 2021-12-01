Челябинцы назвали сумму, необходимую для счастья

Эксперты портала SuperJob выяснили, сколько денег нужно жителям Челябинска для счастья. По данным исследования, эта сумма составляет 171 тысячу рублей в месяц.
«Среди жителей российских мегаполисов самые высокий финансовый аппетит — у москвичей: им для счастья нужно 228 тысяч рублей в месяц. На втором месте — Владивосток (204 тысячи рублей), на третьем — Ростов-на-Дону (198 тысяч рублей). Челябинск занял в этом топе 14-е место (171 тысяча рублей)», — говорится в исследовании портала.
Эксперты портала отметили, что финансовые аппетиты челябинцев по сравнению с маем почти не изменились. В мае для счастья горожанам требовалось 170 тысяч рублей.
Ранее челябинцы ответили, сколько денег им необходимо на время новогодних праздников. В среднем жители Челябинска планируют потратить в новогодние дни 17 400 рублей на одного человека без учета подарков.
Эксперты портала SuperJob выяснили, сколько денег нужно жителям Челябинска для счастья. По данным исследования, эта сумма составляет 171 тысячу рублей в месяц. «Среди жителей российских мегаполисов самые высокий финансовый аппетит — у москвичей: им для счастья нужно 228 тысяч рублей в месяц. На втором месте — Владивосток (204 тысячи рублей), на третьем — Ростов-на-Дону (198 тысяч рублей). Челябинск занял в этом топе 14-е место (171 тысяча рублей)», — говорится в исследовании портала. Эксперты портала отметили, что финансовые аппетиты челябинцев по сравнению с маем почти не изменились. В мае для счастья горожанам требовалось 170 тысяч рублей. Ранее челябинцы ответили, сколько денег им необходимо на время новогодних праздников. В среднем жители Челябинска планируют потратить в новогодние дни 17 400 рублей на одного человека без учета подарков.