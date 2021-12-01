01 декабря 2021

Челябинцы назвали сумму, необходимую для счастья

© Служба новостей «URA.RU»
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Финансовые аппетиты челябинцев почти не изменились с весны Фото:

Эксперты портала SuperJob выяснили, сколько денег нужно жителям Челябинска для счастья. По данным исследования, эта сумма составляет 171 тысячу рублей в месяц.

«Среди жителей российских мегаполисов самые высокий финансовый аппетит — у москвичей: им для счастья нужно 228 тысяч рублей в месяц. На втором месте — Владивосток (204 тысячи рублей), на третьем — Ростов-на-Дону (198 тысяч рублей). Челябинск занял в этом топе 14-е место (171 тысяча рублей)», — говорится в исследовании портала.

Эксперты портала отметили, что финансовые аппетиты челябинцев по сравнению с маем почти не изменились. В мае для счастья горожанам требовалось 170 тысяч рублей.

Ранее челябинцы ответили, сколько денег им необходимо на время новогодних праздников. В среднем жители Челябинска планируют потратить в новогодние дни 17 400 рублей на одного человека без учета подарков.

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Эксперты портала SuperJob выяснили, сколько денег нужно жителям Челябинска для счастья. По данным исследования, эта сумма составляет 171 тысячу рублей в месяц. «Среди жителей российских мегаполисов самые высокий финансовый аппетит — у москвичей: им для счастья нужно 228 тысяч рублей в месяц. На втором месте — Владивосток (204 тысячи рублей), на третьем — Ростов-на-Дону (198 тысяч рублей). Челябинск занял в этом топе 14-е место (171 тысяча рублей)», — говорится в исследовании портала. Эксперты портала отметили, что финансовые аппетиты челябинцев по сравнению с маем почти не изменились. В мае для счастья горожанам требовалось 170 тысяч рублей. Ранее челябинцы ответили, сколько денег им необходимо на время новогодних праздников. В среднем жители Челябинска планируют потратить в новогодние дни 17 400 рублей на одного человека без учета подарков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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