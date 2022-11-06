Депутат Госдумы просит Куйвашева вернуть десятки мобилизованных заводчан

07 ноября 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

Мобилизованных сотрудников «ВСМПО-АВИСМА» пытаются вернуть с передовой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованных сотрудников корпорации «ВСМПО-АВИСМА» (Верхняя Салда, Свердловская область) пытаются вернуть с передовой. В списке 27 сотрудников, среди которых есть те, кто проходит подготовку в учебных центрах региона и те, кто выполняет боевые задачи в зоне СВО. Соответствующий запрос направлен региональному губернатору Евгению Куйвашеву. Об этом URA.RU рассказал свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов. «Пытаемся вернуть домой 27 мобилизованных сотрудников «ВСМПО-АВИСМА». Из-за возможного головотяпства мобилизовали уникальных специалистов стратегического предприятия, участвующего в выполнении гособоронзаказа. Специалисты эти незаменимы, в соответствии с указом президента имеют «бронь», — поделился Максим Иванов. По словам депутата Госдумы, запрос написан на имя свердловского губернатора. «Я направил запрос губернатору Свердловской области Евгению Владимировичу Куйвашеву. Мы обратились с просьбой принять срочные меры для отзыва с военной службы „забронированных“ сотрудников титанового гиганта», — отметил он. Ранее агентство писало, что депутат Госдумы РФ Максим Иванов готов оказать поддержку участникам спецоперации на Украине, которые столкнулись с проблемой получения выплат. Для решения проблемы будет привлечен юрист. Скрин: telegram-канал Максима Иванова

Мобилизованных сотрудников корпорации «ВСМПО-АВИСМА» (Верхняя Салда, Свердловская область) пытаются вернуть с передовой. В списке 27 сотрудников, среди которых есть те, кто проходит подготовку в учебных центрах региона и те, кто выполняет боевые задачи в зоне СВО. Соответствующий запрос направлен региональному губернатору Евгению Куйвашеву. Об этом URA.RU рассказал свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов. «Пытаемся вернуть домой 27 мобилизованных сотрудников «ВСМПО-АВИСМА». Из-за возможного головотяпства мобилизовали уникальных специалистов стратегического предприятия, участвующего в выполнении гособоронзаказа. Специалисты эти незаменимы, в соответствии с указом президента имеют «бронь», — поделился Максим Иванов. По словам депутата Госдумы, запрос написан на имя свердловского губернатора. «Я направил запрос губернатору Свердловской области Евгению Владимировичу Куйвашеву. Мы обратились с просьбой принять срочные меры для отзыва с военной службы „забронированных“ сотрудников титанового гиганта», — отметил он. Ранее агентство писало, что депутат Госдумы РФ Максим Иванов готов оказать поддержку участникам спецоперации на Украине, которые столкнулись с проблемой получения выплат. Для решения проблемы будет привлечен юрист.