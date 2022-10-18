Свердловский депутат Госдумы проконтролирует выплаты участникам СВО

19 октября 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Максим Иванов готов оказать поддержку участникам спецоперации Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов готов оказать поддержку участникам спецоперации на Украине, которые столкнулись с проблемой получения выплат. По его словам, для решения проблемы будет привлечен юрист. Об этом URA.RU рассказал сам Иванов. «Пусть придут к нам в приемную, которая находится по адресу: город Екатеринбург, улица Декабристов, 16/18з, офис 409. У нас в приемной есть юрист. Мы приложим все усилия, чтобы решить возникшую проблему. Будем разбираться, отправлять запросы», — сказал Иванов. Ранее URA.RU сообщало, что Иванов активно следит за исполнением порядка в учебном центре в Елани, где размещены мобилизованные. Ранее с подачи депутата в магазинах Елани ограничили продажу алкоголя из-за того, что мобилизованные покупали водку и пиво. После начала спецоперации на Украине 24 февраля к России были присоединены новые регионы. Среди освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. В России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация.

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов готов оказать поддержку участникам спецоперации на Украине, которые столкнулись с проблемой получения выплат. По его словам, для решения проблемы будет привлечен юрист. Об этом URA.RU рассказал сам Иванов. «Пусть придут к нам в приемную, которая находится по адресу: город Екатеринбург, улица Декабристов, 16/18з, офис 409. У нас в приемной есть юрист. Мы приложим все усилия, чтобы решить возникшую проблему. Будем разбираться, отправлять запросы», — сказал Иванов. Ранее URA.RU сообщало, что Иванов активно следит за исполнением порядка в учебном центре в Елани, где размещены мобилизованные. Ранее с подачи депутата в магазинах Елани ограничили продажу алкоголя из-за того, что мобилизованные покупали водку и пиво. После начала спецоперации на Украине 24 февраля к России были присоединены новые регионы. Среди освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. В России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация.