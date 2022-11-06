Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова утвердила новый список общественной палаты Югры. Соответствующее постановление появилось на официальном на сайте правительства ХМАО.
«Постановляю: утвердить членов общественной палаты ХМАО-Югры согласно приложению к настоящему постановлению», — сообщается в документе губернатора. Там указаны новые члены общественной палаты:
Амирханов Тимур — кандидат от регионального отделения общественной организации «МГЕР»
Кирпичев Антон — кандидат от религиозной организации «Ханты-Мансийская Епархия РПЦ»,
Костенко Ольга — кандидат от регионального отделения общественной организации «Союз Казаков»,
Латипов Тимур — кандидат от регионального отделения общественной организации по развитию казачества «Союз казаков — воинов России и зарубежья»,
Логинов Эдуард — кандидат от Межрегиональной общественной организации инвалидов и ветеранов локальных войн «Содружество»,
Маганова Алсу — кандидат от регионального отделения общественно-государственной организации «Союз женщин России»,
Редькин Алексей — кандидат от регионального отделения общественного движения «Объединение потребителей России»,
Савченко Михаил — кандидат от регионального отделения общественной организации «Русское географическое общество» в Югре,
Сидорова Ольга — кандидат от регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»,
Станкин Андрей — кандидат от Обь-Иртышского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества,
Тарасенко Александр — кандидат от регионального отделения общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»,
Товт Янина — кандидат от окружной общественной организаций общественной организации «Российский Союз Молодежи»,
Филатов Сергей — кандидат от регионального отделения общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов»,
Шенгелая Ека — кандидат от регионального отделения общественного движения «Волонтеры Победы»,
Щедров Юрий — кандидат от регионального отделения детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности»,
Ранее URA.RU сообщало, что 15 членов окружной общественной палаты уже утвердили депутаты Думы ХМАО. Теперь выбранные кандидаты должны совместно назвать еще 15 человек, которые войдут в ее состав.
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