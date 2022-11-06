06 ноября 2022
05 ноября 2022

Губернатор Комарова утвердила треть членов общественной палаты ХМАО. Список

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, комарова наталья
Губернатор представила свой список общественной палаты Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова утвердила новый список общественной палаты Югры. Соответствующее постановление появилось на официальном на сайте правительства ХМАО.

«Постановляю: утвердить членов общественной палаты ХМАО-Югры согласно приложению к настоящему постановлению», — сообщается в документе губернатора. Там указаны новые члены общественной палаты:

Амирханов Тимур  — кандидат от регионального отделения общественной организации «МГЕР»

Кирпичев Антон — кандидат от религиозной организации «Ханты-Мансийская Епархия РПЦ»,

Костенко Ольга — кандидат от регионального отделения общественной организации «Союз Казаков»,

Латипов Тимур — кандидат от регионального отделения общественной организации по развитию казачества «Союз казаков — воинов России и зарубежья»,

Логинов Эдуард — кандидат от Межрегиональной общественной организации инвалидов и ветеранов локальных войн «Содружество»,

Маганова Алсу — кандидат от регионального отделения общественно-государственной организации «Союз женщин России»,

Редькин Алексей — кандидат от регионального отделения общественного движения «Объединение потребителей России»,

Савченко Михаил — кандидат от регионального отделения общественной организации «Русское географическое общество» в Югре,

Сидорова Ольга — кандидат от регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»,

Станкин Андрей — кандидат от Обь-Иртышского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества,

Тарасенко Александр — кандидат от регионального отделения общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»,

Товт Янина — кандидат от окружной общественной организаций общественной организации «Российский Союз Молодежи»,

Филатов Сергей — кандидат от регионального отделения общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов»,

Шенгелая Ека — кандидат от регионального отделения общественного движения «Волонтеры Победы»,

Щедров Юрий — кандидат от регионального отделения детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности»,

Ранее URA.RU сообщало, что 15 членов окружной общественной палаты уже утвердили депутаты Думы ХМАО. Теперь выбранные кандидаты должны совместно назвать еще 15 человек, которые войдут в ее состав.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова утвердила новый список общественной палаты Югры. Соответствующее постановление появилось на официальном на сайте правительства ХМАО. «Постановляю: утвердить членов общественной палаты ХМАО-Югры согласно приложению к настоящему постановлению», — сообщается в документе губернатора. Там указаны новые члены общественной палаты: Амирханов Тимур  — кандидат от регионального отделения общественной организации «МГЕР» Кирпичев Антон — кандидат от религиозной организации «Ханты-Мансийская Епархия РПЦ», Костенко Ольга — кандидат от регионального отделения общественной организации «Союз Казаков», Латипов Тимур — кандидат от регионального отделения общественной организации по развитию казачества «Союз казаков — воинов России и зарубежья», Логинов Эдуард — кандидат от Межрегиональной общественной организации инвалидов и ветеранов локальных войн «Содружество», Маганова Алсу — кандидат от регионального отделения общественно-государственной организации «Союз женщин России», Редькин Алексей — кандидат от регионального отделения общественного движения «Объединение потребителей России», Савченко Михаил — кандидат от регионального отделения общественной организации «Русское географическое общество» в Югре, Сидорова Ольга — кандидат от регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Станкин Андрей — кандидат от Обь-Иртышского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества, Тарасенко Александр — кандидат от регионального отделения общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления», Товт Янина — кандидат от окружной общественной организаций общественной организации «Российский Союз Молодежи», Филатов Сергей — кандидат от регионального отделения общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», Шенгелая Ека — кандидат от регионального отделения общественного движения «Волонтеры Победы», Щедров Юрий — кандидат от регионального отделения детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности», Ранее URA.RU сообщало, что 15 членов окружной общественной палаты уже утвердили депутаты Думы ХМАО. Теперь выбранные кандидаты должны совместно назвать еще 15 человек, которые войдут в ее состав.
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