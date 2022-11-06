Губернатор Комарова утвердила треть членов общественной палаты ХМАО. Список

07 ноября 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

Губернатор представила свой список общественной палаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова утвердила новый список общественной палаты Югры. Соответствующее постановление появилось на официальном на сайте правительства ХМАО.



«Постановляю: утвердить членов общественной палаты ХМАО-Югры согласно приложению к настоящему постановлению», — сообщается в документе губернатора. Там указаны новые члены общественной палаты: Амирханов Тимур — кандидат от регионального отделения общественной организации «МГЕР» Кирпичев Антон — кандидат от религиозной организации «Ханты-Мансийская Епархия РПЦ», Костенко Ольга — кандидат от регионального отделения общественной организации «Союз Казаков», Латипов Тимур — кандидат от регионального отделения общественной организации по развитию казачества «Союз казаков — воинов России и зарубежья», Логинов Эдуард — кандидат от Межрегиональной общественной организации инвалидов и ветеранов локальных войн «Содружество», Маганова Алсу — кандидат от регионального отделения общественно-государственной организации «Союз женщин России», Редькин Алексей — кандидат от регионального отделения общественного движения «Объединение потребителей России», Савченко Михаил — кандидат от регионального отделения общественной организации «Русское географическое общество» в Югре, Сидорова Ольга — кандидат от регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Станкин Андрей — кандидат от Обь-Иртышского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества, Тарасенко Александр — кандидат от регионального отделения общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления», Товт Янина — кандидат от окружной общественной организаций общественной организации «Российский Союз Молодежи», Филатов Сергей — кандидат от регионального отделения общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», Шенгелая Ека — кандидат от регионального отделения общественного движения «Волонтеры Победы», Щедров Юрий — кандидат от регионального отделения детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности», Ранее URA.RU сообщало, что 15 членов окружной общественной палаты уже утвердили депутаты Думы ХМАО. Теперь выбранные кандидаты должны совместно назвать еще 15 человек, которые войдут в ее состав. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова утвердила новый список общественной палаты Югры. Соответствующее постановление появилось на официальном на сайте правительства ХМАО. «Постановляю: утвердить членов общественной палаты ХМАО-Югры согласно приложению к настоящему постановлению», — сообщается в документе губернатора. Там указаны новые члены общественной палаты: Амирханов Тимур — кандидат от регионального отделения общественной организации «МГЕР» Кирпичев Антон — кандидат от религиозной организации «Ханты-Мансийская Епархия РПЦ», Костенко Ольга — кандидат от регионального отделения общественной организации «Союз Казаков», Латипов Тимур — кандидат от регионального отделения общественной организации по развитию казачества «Союз казаков — воинов России и зарубежья», Логинов Эдуард — кандидат от Межрегиональной общественной организации инвалидов и ветеранов локальных войн «Содружество», Маганова Алсу — кандидат от регионального отделения общественно-государственной организации «Союз женщин России», Редькин Алексей — кандидат от регионального отделения общественного движения «Объединение потребителей России», Савченко Михаил — кандидат от регионального отделения общественной организации «Русское географическое общество» в Югре, Сидорова Ольга — кандидат от регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Станкин Андрей — кандидат от Обь-Иртышского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества, Тарасенко Александр — кандидат от регионального отделения общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления», Товт Янина — кандидат от окружной общественной организаций общественной организации «Российский Союз Молодежи», Филатов Сергей — кандидат от регионального отделения общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», Шенгелая Ека — кандидат от регионального отделения общественного движения «Волонтеры Победы», Щедров Юрий — кандидат от регионального отделения детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности», Ранее URA.RU сообщало, что 15 членов окружной общественной палаты уже утвердили депутаты Думы ХМАО. Теперь выбранные кандидаты должны совместно назвать еще 15 человек, которые войдут в ее состав.