В Пермском крае обезвредили ОПГ с карабином и бензопилами

В Пермском крае полицейские пресекли деятельность группы «черных лесорубов»

Незаконную деятельность по вырубке леса задержанные вели полтора года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полицейские ГУ МВД РФ по Пермскому краю совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ задержали шестерых участников организованной группы. Их подозревают в незаконной рубке леса, совершенной в особо крупном размере.

«Полицейские провели обыски по местам жительства и работы фигурантов. Изъято 60 кубометров обработанной древесины, два груженых лесовоза, трактор, три внедорожника, бензопилы и другие предметы. У одного из фигурантов также изъят незаконно хранившийся карабин. Оперативники нашли оружие в печи, куда фигурант в спешке его спрятал. Местонахождение установили благодаря едкому запаху, который распространился от тлеющего ружейного ремня», — сообщает «МВД-медиа» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Установлено, что незаконную деятельность задержанные вели на протяжении полутора лет. Полный цикл производства пиломатериалов в Бардымском районе Пермского края организовал один из местных жителей. Без необходимых разрешений подозреваемые вырубили около 500 кубометров древесины, нанеся лесному фонду РФ ущерб, превышающий 11 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все возможные эпизоды преступной деятельности задержанных.

Ранее URA.RU рассказывало, что трех жителей Пермского края осудят за незаконную вырубку леса. Они срубили около трех тысяч деревьев на сумму больше 60 миллионов рублей.