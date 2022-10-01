Пермяки незаконно срубили тысячи деревьев

Три жителя Пермского края незаконно срубили около 3 тысяч деревьев на 60 млн рублей

Стоимость срубленных деревьев больше 60 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Трех жителей Пермского края будут судить за незаконную вырубку леса. Они срубили около трех тысяч деревьев, стоимость которых больше 60 миллионов рублей. Обвиняемыми признаны 63-летний лесничий из Горнозаводского района, 57-летний житель Лысьвы и 51-летний индивидуальный предприниматель из Лысьвенского городского округа, сообщает УМВД России по Пермскому краю.

«57-летний житель Лысьвы занимался незаконной вырубкой леса с 2016 по 2018 год. Он находил граждан, которые за вознаграждение подписывали заявления в лесничество, чтобы им, для собственных нужд, заготовили древесину. Заполняя необходимые документы от их имени, мужчина с наемными рабочими незаконно рубили деревья», — сообщают в ведомстве. Лесничий из Горнозаводского района, в одном из случаев, подобрал обвиняемому участок для рубки. Таким же образом он помог и 51-летнему предпринимателю.

Мужчин обвиняют по ч. 3 ст. 260 УК РФ «незаконная рубка лесных насаждений». За все время обвиняемые срубили около 3 тысяч деревьев, стоимость которых больше 60 миллионов рублей. Уголовное дело направили в суд.

Ранее URA.RU писало, что пермяка судили за незаконную вырубку леса. По версии обвинения, он нанял бригаду рабочих, которые в общей сложности вырубили 460 кубометров леса, общей стоимостью около 6,5 млн рублей.