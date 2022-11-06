Главный ревизор губернатора ХМАО ушел в отставку

Пока место руководителя службы контроля вакантно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Руководитель службы контроля ХМАО Олег Бубнов, который в окружном правительстве занимался внутренним финансовым аудитом, ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры.

«Слухи о возможной отставке Бубнова ходили давно. Поговаривали, что он не нашел общий язык со своим новым куратором — вице-губернатором ХМАО Ольгой Литовой, которая была назначена на эту должность в начале года. Кто займет позицию руководителя службы — пока неизвестно», — рассказал инсайдер.

В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО подтвердили URA.RU факт отставки Бубнова. «В настоящее время обязанности руководителя службы контроля ХМАО-Югры исполняет Елена Головятинская», — сообщили в депсвязей. Сама Головятинская, которая до этого занимала должность заместителя Бубнова, отказалась обсуждать с URA.RU перспективы своего назначения на пост руководителя службы.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока был назначен директором департамента региональной безопасности. Ведомство было создано на базе окружного департамента гражданской защиты населения.