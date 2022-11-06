Свердловский депутат Госдумы взял под опеку семьи мобилизованных

07 ноября 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Сергей Бидонько оказывает поддержку сразу нескольким семьям мобилизованных Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Бидонько взял под опеку семьи нескольких мужчин, призванных по мобилизации. Парламентарий оказывает родственникам военнослужащих материальную поддержку. Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Бидонько. «В такое непростое время мы должны быть внимательнее друг к другу. Узнал, что в нескольких семьях Свердловской области мобилизовали мужчин-кормильцев. Их родные остались, по сути, без попечения, поэтому я без раздумий решил помочь», — рассказал Бидонько. Народный избранник стал первым из свердловских депутатов, кто помогает семьям мобилизованных. В других регионах представители Госдумы тоже оказывают поддержку родственникам, но, в отличие от Бидонько, преимущественно юридическую. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и продлилась чуть больше месяца. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении мероприятий. Цель по призыву 300 тысяч резервистов была достигнута. С 24 февраля российские военные проводят специальную военную операцию на территории Украины.

Депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Бидонько взял под опеку семьи нескольких мужчин, призванных по мобилизации. Парламентарий оказывает родственникам военнослужащих материальную поддержку. Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Бидонько. «В такое непростое время мы должны быть внимательнее друг к другу. Узнал, что в нескольких семьях Свердловской области мобилизовали мужчин-кормильцев. Их родные остались, по сути, без попечения, поэтому я без раздумий решил помочь», — рассказал Бидонько. Народный избранник стал первым из свердловских депутатов, кто помогает семьям мобилизованных. В других регионах представители Госдумы тоже оказывают поддержку родственникам, но, в отличие от Бидонько, преимущественно юридическую. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и продлилась чуть больше месяца. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении мероприятий. Цель по призыву 300 тысяч резервистов была достигнута. С 24 февраля российские военные проводят специальную военную операцию на территории Украины.