Житель ЯНАО зарезал собутыльника, чтобы украсть банковскую карту

Обвиняемый не сознавался в преступлении и давал путанные показания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Аксарка Приуральского района (ЯНАО) мужчина зарезал собутыльника из-за банковской карты. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, происшествие случилось во время пьянки.

«Житель с. Аксарка Приуральского района, находясь в гостях, во время распития спиртных напитков решил похитить банковскую карту приятеля, для чего вооружился ножом, высказывал угрозы пострадавшему. Правонарушитель нанес более шести ударов ножом в область туловища, один из которых достиг цели, после чего похитил карту и скрылся», — уточнили в ведомстве.

Силовикам удалось задержать обвиняемого. Мужчина не хотел сознаваться в преступлении и давал неправильные показания. В отношение него возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ — разбой. Ямальца на 6 лет лишили свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что житель Лабытнанги убил собутыльника, который отказался давать деньги на спиртное. Мужчину ударили по голове. Он скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.