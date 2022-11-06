Ветеран ЧВК «Вагнера» из ХМАО описал принципы отбора в компанию

07 ноября 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

Для работы в ЧВК нужны хотя бы какие-то военные навыки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ветеран ЧВК «Вагнер» с позывным «Князь», который уже больше десятилетия выполняет боевые задачи, описал принципы отбора в компанию. Чтобы попасть в их ряды, нужно иметь военные навыки, сообщил URA.RU представитель ЧВК. «Желающие попасть в ЧВК, должны иметь какие-то военные навыки, например, рукопашного боя. Физическая подготовка должна быть нормальная. Если надеваешь бронежилет 6-7 класса защиты плюс боекомплект, то нужно нести на себе 25-30 кг, а иногда и 40 кг, а еще нужно бегать-прыгать, умудряться маневрировать между деревьями или разрушенными домами. Смотрят физподготовку, стрелковые навыки. В любом случае, настоящая проверка будет в первом бою. В нашем организме достаточно скрытых навыков. Бывает, спокойные люди показывают хорошие результаты в бою. Что, впрочем, не значит, что „задрот“ в одночасье станет Рэмбо», — сказал военный специалист.



Вагнеровец убежден, что каждый должен заниматься своим делом даже на войне. И если человек всю жизнь перекладывал бумажки, то ему лучше в штаб, а снабженцу — в тыловую службу снабжения. К боевым действиям также нужно изначально иметь способности. «Работа в ЧВК достаточно тяжелая. И там более подготовленные люди. Но и новичков, новобранцев, ранее с ЧВК не контактировавших, тоже набирают. В ЧВК идет хорошая подготовка, хорошая экипировка, вооружение последних разработок. Но и боевые задачи более серьезные и сложные. Да в ЧВК набирают, в том числе и с уголовным прошлым, отбывавшим наказание по определенным статьям. Но из них создают свои подразделения. Не делают вперемешку подразделений с бывшими военными и теми, кто отсидел. Идет разделение по уровню подготовки и по специальностям», — дополнил военнослужащий.



Ранее URA.RU сообщало, что ветеран ЧВК «Вагнер» с позывным «Князь», который уже несколько лет выполняет боевые задачи в компании, дал советы мобилизованным, как адаптироваться на фронте в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ветеран ЧВК «Вагнер» с позывным «Князь», который уже больше десятилетия выполняет боевые задачи, описал принципы отбора в компанию. Чтобы попасть в их ряды, нужно иметь военные навыки, сообщил URA.RU представитель ЧВК. «Желающие попасть в ЧВК, должны иметь какие-то военные навыки, например, рукопашного боя. Физическая подготовка должна быть нормальная. Если надеваешь бронежилет 6-7 класса защиты плюс боекомплект, то нужно нести на себе 25-30 кг, а иногда и 40 кг, а еще нужно бегать-прыгать, умудряться маневрировать между деревьями или разрушенными домами. Смотрят физподготовку, стрелковые навыки. В любом случае, настоящая проверка будет в первом бою. В нашем организме достаточно скрытых навыков. Бывает, спокойные люди показывают хорошие результаты в бою. Что, впрочем, не значит, что „задрот“ в одночасье станет Рэмбо», — сказал военный специалист. Вагнеровец убежден, что каждый должен заниматься своим делом даже на войне. И если человек всю жизнь перекладывал бумажки, то ему лучше в штаб, а снабженцу — в тыловую службу снабжения. К боевым действиям также нужно изначально иметь способности. «Работа в ЧВК достаточно тяжелая. И там более подготовленные люди. Но и новичков, новобранцев, ранее с ЧВК не контактировавших, тоже набирают. В ЧВК идет хорошая подготовка, хорошая экипировка, вооружение последних разработок. Но и боевые задачи более серьезные и сложные. Да в ЧВК набирают, в том числе и с уголовным прошлым, отбывавшим наказание по определенным статьям. Но из них создают свои подразделения. Не делают вперемешку подразделений с бывшими военными и теми, кто отсидел. Идет разделение по уровню подготовки и по специальностям», — дополнил военнослужащий. Ранее URA.RU сообщало, что ветеран ЧВК «Вагнер» с позывным «Князь», который уже несколько лет выполняет боевые задачи в компании, дал советы мобилизованным, как адаптироваться на фронте в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.