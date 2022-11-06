06 ноября 2022
05 ноября 2022

Жителей ЯНАО ждет снежная неделя и похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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Первоапрельский снегопад. Екатеринбург, снег, зима, непогода, снегопад, осадки
В четверг температура воздуха ночью упадет до -27 градусов Фото:

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ожидает облачная и снежная неделя, а также похолодание. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

«Во вторник, 8 ноября, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха упадет до -6. Местами небольшой снег. В отдельных районах будет наблюдаться гололед и туман. Ветер достигнет 4-9 м/с», — говорится в сообщении.

В среду, 9 ноября, температура воздуха снизится до -14. Небольшой снег. Ветер достигнет до 12 метров в секунду. Уже в четверг, 10 ноября, похолодает до -27 ночью. Местами будет небольшой снег и переменная облачность.

Ранее МЧС предупреждало жителей округа об опасных погодных условиях два дня подряд. Это было связано с сильным гололедом из-за потепления.

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Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ожидает облачная и снежная неделя, а также похолодание. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС. «Во вторник, 8 ноября, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха упадет до -6. Местами небольшой снег. В отдельных районах будет наблюдаться гололед и туман. Ветер достигнет 4-9 м/с», — говорится в сообщении. В среду, 9 ноября, температура воздуха снизится до -14. Небольшой снег. Ветер достигнет до 12 метров в секунду. Уже в четверг, 10 ноября, похолодает до -27 ночью. Местами будет небольшой снег и переменная облачность. Ранее МЧС предупреждало жителей округа об опасных погодных условиях два дня подряд. Это было связано с сильным гололедом из-за потепления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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