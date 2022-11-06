Жителей ЯНАО ждет снежная неделя и похолодание

В четверг температура воздуха ночью упадет до -27 градусов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ожидает облачная и снежная неделя, а также похолодание. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

«Во вторник, 8 ноября, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха упадет до -6. Местами небольшой снег. В отдельных районах будет наблюдаться гололед и туман. Ветер достигнет 4-9 м/с», — говорится в сообщении.

В среду, 9 ноября, температура воздуха снизится до -14. Небольшой снег. Ветер достигнет до 12 метров в секунду. Уже в четверг, 10 ноября, похолодает до -27 ночью. Местами будет небольшой снег и переменная облачность.

Ранее МЧС предупреждало жителей округа об опасных погодных условиях два дня подряд. Это было связано с сильным гололедом из-за потепления.