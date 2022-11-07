США и НАТО допускают переговоры по Украине в случае взятия Киевом Херсона

07 ноября 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Если Киев захватит Херсон, то западные страны согласятся инициировать мирные переговоры Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и НАТО внушают Киеву мысль по захвату Херсона. Тогда это переломит ход конфликта и западные страны смогут допустить мирные переговоры между украинской стороной и РФ. Об этом сообщает газета Repubblica. «Вашингтон и НАТО подтвердили передачу Киеву партии ракет назначения ПВО против беспилотников. Главной установкой становится то, что возвращение Херсона, стратегической цели с точки зрения выхода к морю и контроля за водными ресурсами, может изменить ход конфликта», — пишет издание. Уточняется, что западные страны активно внушают такую мысль Киеву. По словам автора газеты, США опасаются расширения влияния Китая на Россию, а также того, что РФ якобы может использовать ядерное оружие. Тем не менее дальнейшие действия Вашингтона будут зависеть от результатов выборов в Конгресс США. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида, а также демилитаризации страны. Украина и Россия предпринимали несколько попыток переговоров, которые не привели к нужным результатам. США и страны Запада также оказывают финансовую и военную помощь украинской стороне.

США и НАТО внушают Киеву мысль по захвату Херсона. Тогда это переломит ход конфликта и западные страны смогут допустить мирные переговоры между украинской стороной и РФ. Об этом сообщает газета Repubblica. «Вашингтон и НАТО подтвердили передачу Киеву партии ракет назначения ПВО против беспилотников. Главной установкой становится то, что возвращение Херсона, стратегической цели с точки зрения выхода к морю и контроля за водными ресурсами, может изменить ход конфликта», — пишет издание. Уточняется, что западные страны активно внушают такую мысль Киеву. По словам автора газеты, США опасаются расширения влияния Китая на Россию, а также того, что РФ якобы может использовать ядерное оружие. Тем не менее дальнейшие действия Вашингтона будут зависеть от результатов выборов в Конгресс США. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида, а также демилитаризации страны. Украина и Россия предпринимали несколько попыток переговоров, которые не привели к нужным результатам. США и страны Запада также оказывают финансовую и военную помощь украинской стороне.