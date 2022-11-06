Награду бойцу вручил мэр Тобольска Максим Афанасьев (на фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Доброволец из Тобольского района Василий Малюгин награжден медалью «За боевые заслуги». Об этом в своем telegram-канале написал мэр Тобольска Максин Афанасьев, который лично вручил бойцу награду.

«Сегодня передали государственную награду участнику СВО Малюгину Василию Владимировичу! Указом президента России от 27.07.2022 г. №4025 рядовому Малюгину за личное мужество, исключительную отвагу, смелые и решительные действия, проявленные при освобождении и защите населенных пунктов Луганской народной республики от вооруженных агрессий со стороны Украины, присвоена медаль „За боевые заслуги“», — рассказал градоначальник.

По словам Афанасьева, Малюгин родился в селе Бизино Тобольского района, закончил Тобольское профессиональное училище №23 по специальности судоводитель. В апреле 2022 года вступил в добровольческий отряд специального назначения РФ «Барс 7».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями назывались защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны.

Фото: telegram-канал Максима Афанасьева