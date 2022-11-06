06 ноября 2022

В пермском городе из-за разлива ртути эвакуировали школу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разлив ртути произошел в одном из школьных классов Фото:

В средней школе ЗАТО Звездный (Пермский край) эвакуировали учеников и учителей средней школы. Причина — разлив ртути, который произошел в одном из учебных классов, сообщается в официальной группе городского округа ЗАТО в соцсети «ВКонтакте».

«В средней школе произошло ЧП — в одном из классов корпуса А обнаружен разлив ртути в небольшом количестве. Также некоторое количество металла нашли в мужском туалете. Детей и весь персонал школы эвакуировали. В помещении проводят обработку», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что все занятия в школе отменены. Для детей объявлены досрочные каникулы, которые продлятся до 14 ноября.

Ранее URA.RU рассказывало, что из школы города Чайковский эвакуировали учеников и учителей. Причиной послужило задымление в столовой.

В школьном классе, где нашли ртуть, проводят обработку
Фото:

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В средней школе ЗАТО Звездный (Пермский край) эвакуировали учеников и учителей средней школы. Причина — разлив ртути, который произошел в одном из учебных классов, сообщается в официальной группе городского округа ЗАТО в соцсети «ВКонтакте». «В средней школе произошло ЧП — в одном из классов корпуса А обнаружен разлив ртути в небольшом количестве. Также некоторое количество металла нашли в мужском туалете. Детей и весь персонал школы эвакуировали. В помещении проводят обработку», — говорится в сообщении. Также уточняется, что все занятия в школе отменены. Для детей объявлены досрочные каникулы, которые продлятся до 14 ноября. Ранее URA.RU рассказывало, что из школы города Чайковский эвакуировали учеников и учителей. Причиной послужило задымление в столовой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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