Разлив ртути произошел в одном из школьных классов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В средней школе ЗАТО Звездный (Пермский край) эвакуировали учеников и учителей средней школы. Причина — разлив ртути, который произошел в одном из учебных классов, сообщается в официальной группе городского округа ЗАТО в соцсети «ВКонтакте».

«В средней школе произошло ЧП — в одном из классов корпуса А обнаружен разлив ртути в небольшом количестве. Также некоторое количество металла нашли в мужском туалете. Детей и весь персонал школы эвакуировали. В помещении проводят обработку», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что все занятия в школе отменены. Для детей объявлены досрочные каникулы, которые продлятся до 14 ноября.

Ранее URA.RU рассказывало, что из школы города Чайковский эвакуировали учеников и учителей. Причиной послужило задымление в столовой.