Свердловский суд отказал чиновникам во взыскании с многодетной семьи 365 тысяч рублей

07 ноября 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Чкаловский суд Екатеринбурга оставил без удовлетворения иск Управления соцполитики Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области Управление социальной политики потребовало вернуть 365 тысяч рублей от многодетной семьи. Чкаловский областной суд Екатеринбурга исковые требования оставил без удовлетворения. «Управление соцполитики обратилось с иском в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Истец просил взыскать с матери многодетной семьи Ольги в доход областного бюджета задолженность в размере 356 332 рублей, а также почтовые расходы в сумме 258 рублей. Решением Чкаловского районного суда Екатеринбурга исковые требования были оставлены без удовлетворения», — сообщает пресс-служба свердловского областного суда. В октябре 2020 года Ольга обратилась в Управление социальной политики с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты многодетной семье. На тот момент в семье родился третий ребенок. Управлением было принято решение о назначении выплаты. В результате проверки в 2021 году ведомство потребовало вернуть 356 332 рублей из-за превышающего отцом семейства среднедушевого дохода по Свердловской области. Ранее агентство информировало, что жительница Свердловской области через суд заставила «Уральские авиалинии» вернуть деньги за билеты из-за болезни детей. Перед полетом дети женщины заболели, из-за чего семья не смогла улететь.

В Свердловской области Управление социальной политики потребовало вернуть 365 тысяч рублей от многодетной семьи. Чкаловский областной суд Екатеринбурга исковые требования оставил без удовлетворения. «Управление соцполитики обратилось с иском в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Истец просил взыскать с матери многодетной семьи Ольги в доход областного бюджета задолженность в размере 356 332 рублей, а также почтовые расходы в сумме 258 рублей. Решением Чкаловского районного суда Екатеринбурга исковые требования были оставлены без удовлетворения», — сообщает пресс-служба свердловского областного суда. В октябре 2020 года Ольга обратилась в Управление социальной политики с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты многодетной семье. На тот момент в семье родился третий ребенок. Управлением было принято решение о назначении выплаты. В результате проверки в 2021 году ведомство потребовало вернуть 356 332 рублей из-за превышающего отцом семейства среднедушевого дохода по Свердловской области. Ранее агентство информировало, что жительница Свердловской области через суд заставила «Уральские авиалинии» вернуть деньги за билеты из-за болезни детей. Перед полетом дети женщины заболели, из-за чего семья не смогла улететь.